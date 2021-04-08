Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:56Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 133 103 075+683 936

Bloomberg сообщил об интересе Twitter к покупке Clubhouse

Обсуждалась сделка на $4 млрд

Bloomberg сообщил об интересе Twitter к покупке Clubhouse
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В последние месяцы компания Twitter, которой принадлежит одноименный сервис микроблогов, вела переговоры о покупке соцсети Clubhouse, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, обсуждались условия сделки, при которых Clubhouse была бы оценена в $4 млрд. Переговоры прекратились, почему - собеседники агентства не знают.

Представители сторон не прокомментировали эту информацию.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщил, что Clubhouse ведет переговоры о привлечении примерно $4 млрд от инвесторов. Агентство предполагает, что после провала переговоров с Twitter компания могла попытаться найти другие способы получения финансирования в таком объеме.

Соцсеть Clubhouse, которая предусматривает голосовое общение участников и позволяет устраивать радиошоу онлайн, существует около года, но уже сумела вызвать интерес у известных бизнесменов и голливудских звезд. Крупные соцсети, в том числе Twitter, уже начали разрабатывать собственные аналоги такого сервиса.

Twitter Spaces, потенциальный конкурент Clubhouse, был запущен в конце 2020 года, но пока доступен лишь в beta-версии. Глава Twitter Джек Дорси делает ставку на аудио как новый способ общения пользователей соцсети.

Clubhouse Twitter США

Новости по теме

Новости

ФАС и ЦБ согласовали покупку Совкомбанком банка "Восточный"

Оборот сферы спорта и красоты в Москве вернулся к уровню до пандемии

Оборот сферы спорта и красоты в Москве вернулся к уровню до пандемии

Нефть Brent подешевела до $62,81 на фоне роста запасов бензина в США

Politico узнало о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку-2"

Politico узнало о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку-2"

Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов до 300 тысяч тонн

Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов до 300 тысяч тонн

Рынок акций РФ подрос благодаря ослаблению геополитической напряженности

Экономический кризис

Глава JPMorgan призвал к новому "плану Маршалла" для восстановления экономики США

Уроки макроэкономического сопромата. Обобщение

Уроки макроэкономического сопромата. Обобщение

Кудрин счел, что выплаты семьям с детьми предотвратили существенный рост бедности

Курс доллара впервые с ноября поднялся выше 78 рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');