Bloomberg сообщил об интересе Twitter к покупке Clubhouse

Обсуждалась сделка на $4 млрд

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В последние месяцы компания Twitter, которой принадлежит одноименный сервис микроблогов, вела переговоры о покупке соцсети Clubhouse, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, обсуждались условия сделки, при которых Clubhouse была бы оценена в $4 млрд. Переговоры прекратились, почему - собеседники агентства не знают.

Представители сторон не прокомментировали эту информацию.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщил, что Clubhouse ведет переговоры о привлечении примерно $4 млрд от инвесторов. Агентство предполагает, что после провала переговоров с Twitter компания могла попытаться найти другие способы получения финансирования в таком объеме.

Соцсеть Clubhouse, которая предусматривает голосовое общение участников и позволяет устраивать радиошоу онлайн, существует около года, но уже сумела вызвать интерес у известных бизнесменов и голливудских звезд. Крупные соцсети, в том числе Twitter, уже начали разрабатывать собственные аналоги такого сервиса.

Twitter Spaces, потенциальный конкурент Clubhouse, был запущен в конце 2020 года, но пока доступен лишь в beta-версии. Глава Twitter Джек Дорси делает ставку на аудио как новый способ общения пользователей соцсети.