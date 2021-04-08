Пик мирового спроса на нефть может быть достигнут ранее 2030-2035 гг.

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Пик мирового спроса на нефть может быть достигнут ранее прогнозируемого периода.

"Несмотря на то, что достижение пика мирового спроса на нефть прогнозируется не ранее 2030-2035 годов, возрастают риски прохождения этого пика в более ранний период, а также существенного снижения темпов роста мирового спроса на нефть в 2020-е гг.", - следует из проекта Генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ.

В 2020-2021 гг. указанные риски усилились под влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, негативное воздействие которой на мировое потребление нефти и основных нефтепродуктов может сохраниться вплоть до 2023-2024 годов, отмечается в документе.

"Независимо от динамики мирового спроса на нефть в 2021-2035 гг., нефтяной отрасли России необходимо готовится к перспективному переходу мирового рынка нефти в состояние долгосрочной стагнации или снижения спроса, что будет способствовать как усилению международной конкуренции за рынки сбыта, так и снижению инвестиционной привлекательности нефтяной промышленности. Указанный переход может сопровождаться негативной ценовой динамикой и, как следствие, снижением экономической эффективности нефтяной отрасли", - указывается в проекте.

Целесообразность для России поддержания высоких объемов экспорта нефти обусловлена ожидаемой стабилизацией первичной переработки нефти внутри страны, и ограниченным потенциалом роста внешнего спроса на российские нефтепродукты, особенно топочный мазут и моторные топлива как в западном, так и в восточном направлениях, в связи с растущей конкуренцией с производителями из других регионов как в Европе, так и в АТР, следует из подготовленных материалов. "В сложившихся условиях экспорт нефти остается наиболее экономически эффективным способом монетизации нефтяных ресурсов России", - считают создатели Генхсемы.

"Прогноз допускает возможность роста внешнего платежеспособного спроса на российскую нефть (но не нефтепродукты) при любом сценарии развития добычи и переработки нефти в России в силу ожидаемого роста спроса на нефть в рассматриваемой перспективе, а также учитывая высокую конкурентоспособность российской нефти на мировом рынке даже в условиях сохранения относительно невысоких мировых цен на нефть в перспективе до 2035 года. Риском указанного допущения является дальнейшее ужесточение климатической и экологической политики со стороны основных стран-импортеров, прежде всего, стран ЕС", - также замечают авторы документа.