Минэнерго РФ готово поддержать ограничения на экспорт топлива

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ готово поддержать ограничения на экспорт нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

По его словам, корректировка демпфера на топливо будет с 1 мая, сейчас идет подготовка нормативной базы.

Новак также добавил, что решения о восстановлении добычи нефти в рамках ОПЕК+ приняты, это произойдет в мае-июле. "Когда мы в начале апреля собирались, уже были приняты решения. В течение мая-июля будет постепенно восстановление добычи", - сказал Новак журналистам в Минске.

Он подчеркнул, что "все параметры есть в соглашении". "То есть те уровни, которые предполагалось достигнуть еще в апреле прошлого года, планируется достичь в течение мая-июня-июля в целом по ОПЕК+", - уточнил вице-премьер.