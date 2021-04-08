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GM остановит еще несколько заводов из-за нехватки полупроводников

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Автопроизводитель General Motors сообщил, что остановит производство на одну-две недели еще на нескольких предприятиях в Северной Америке из-за нехватки полупроводниковых компонентов.

Это три завода, которые до сих пор по этой причине не останавливали, в том числе предприятия в штатах Теннесси и Мичиган, где выпускаются среднеразмерные внедорожники Chevrolet Traverse, а также Cadillac XT5 и XT6.

Предприятие GM в районе Канзас-Сити, а также завод в Онтарио не возобновят работу до 10 мая, предупредила компания. Оба они встали еще в феврале.

Предприятия по выпуску чипов столкнулись с резким сокращением заказов со стороны автопроизводителей на пике пандемии коронавируса в прошлом году и быстро переключили мощности на выпуск микросхем для отраслей, в которых отмечался мощный рост. Тем временем автомобильный сектор, начавший быстро восстанавливаться, столкнулся с нехваткой полупроводниковых компонентов.

По оценкам консалтинговой фирмы AlixPartners, мировая автомобильная промышленность может потерять $60,6 млрд выручки в этом году из-за дефицита полупроводников.

Акции GM теряют 1,7% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 44%.

Хроника 27 января 2020 года – 08 апреля 2021 годаЭкономический кризис
GM США Канада AlixPartners Теннесси Мичиган Канзас-Сити Онтарио коронавирус

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