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США начали проверку автомобилей GM на проблемы с подушками безопасности

США начали проверку автомобилей GM на проблемы с подушками безопасности
Салон автомобиля Chevrolet Camero 2020 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США начало проверку в связи с жалобами на несработавшие во время аварий подушки безопасности в автомобилях General Motors Co., сообщает Associated Press.

Проверка регулятора касается около 750 тыс. автомобилей Chevrolet, Cadillac и GMC 2020-2021 гг. выпуска. Речь в основном идет о полноразмерных пикапах и кроссоверах.

NHTSA получило 15 жалоб на некорректную работу подушек безопасности, в том числе во время шести аварий, в результате которых пострадали восемь человек. У регулятора также имеется восемь отчетов с мест происшествий.

GM в марте направил дилерам сервисные бюллетени, однако отзыва автомобилей не проводилось. В бюллетенях указывается, что на клеммах подушек безопасности могут скапливаться частицы ржавчины, в результате чего подушки не раскрываются.

NHTSA выясняет, насколько масштабна эта проблема, и оценивает ее влияние на безопасность.

США General Motors

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