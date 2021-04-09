Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:53Заразились
на 09.04В России 4 623 984+9 150В мире 133 943 335+839 850

Под Тулой в мае начнут строить завод по производству картофеля фри за 13 млрд руб.

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Маккейн Фудс Рус" планирует завершить к концу 2022 года строительство производства картофеля фри на территории особой экономической зоны "Узловая" в Тульской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Строительство завода планируется начать в мае этого года, а завершить к концу 2022 года. Выпуск готовой продукции намечен на конец 2022 - начало 2023 года", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО Александра Петрова.

Он отметил, что на новом предприятии будут перерабатывать более 200 тыс. тонн картофеля и выпускать более 100 тыс. тонн готовой продукции в год.

Министр экономического развития Тульской области Павел Татаренко отметил, что создание такого завода – стратегически важный проект для развития региона. "Новое производство нацелено не только на замещение импортной продукции, которая сейчас поставляется из Европы, но и на развитие экспорта сельхозтоваров Тульской области", - подчеркнул Татаренко.

"Маккейн Фудс Рус" стала первым иностранным резидентом особой экономической зоны "Узловая". Соглашение о строительстве комплекса по переработке картофеля в ОЭЗ "Узловая" было подписано в конце декабря 2020 года. В проект предполагается вложить около 12,7 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Маккейн Фудс Рус" зарегистрирована в г. Узловая в июне 2020 года. Основной вид деятельности – производство готовых пищевых продуктов, другие виды деятельности – переработка и консервирование картофеля, торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, оптовая неспециализированная торговля замороженными пищевыми продуктами, складирование и хранение.

Владельцы компании – голландские McCain Foods Holland B.V. (99,99%) и McCain Europa B.V. (0,01%).

McCain – крупнейший в мире производитель картофеля фри, основан в Канаде в 1957 году семьей Маккейн, в настоящее время объединяет более 50 заводов в Канаде, США, Австралии, Евросоюзе.

Маккейн Фудс Рус McCain Тульская область

Новости

Российская "дочка" Google выплатила 10 млрд рублей дивидендов материнскому холдингу

Производители майонеза и соусов предупредили о росте цен на 10%

Производители майонеза и соусов предупредили о росте цен на 10%

ВТБ снизил ставки по ипотеке

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нефтепромбанка

Рубль обретает третью форму. Обобщение

Рубль обретает третью форму. Обобщение
Экономический кризис

GM остановит еще несколько заводов из-за нехватки полупроводников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');