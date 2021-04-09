Под Тулой в мае начнут строить завод по производству картофеля фри за 13 млрд руб.

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Маккейн Фудс Рус" планирует завершить к концу 2022 года строительство производства картофеля фри на территории особой экономической зоны "Узловая" в Тульской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Строительство завода планируется начать в мае этого года, а завершить к концу 2022 года. Выпуск готовой продукции намечен на конец 2022 - начало 2023 года", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО Александра Петрова.

Он отметил, что на новом предприятии будут перерабатывать более 200 тыс. тонн картофеля и выпускать более 100 тыс. тонн готовой продукции в год.

Министр экономического развития Тульской области Павел Татаренко отметил, что создание такого завода – стратегически важный проект для развития региона. "Новое производство нацелено не только на замещение импортной продукции, которая сейчас поставляется из Европы, но и на развитие экспорта сельхозтоваров Тульской области", - подчеркнул Татаренко.

"Маккейн Фудс Рус" стала первым иностранным резидентом особой экономической зоны "Узловая". Соглашение о строительстве комплекса по переработке картофеля в ОЭЗ "Узловая" было подписано в конце декабря 2020 года. В проект предполагается вложить около 12,7 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Маккейн Фудс Рус" зарегистрирована в г. Узловая в июне 2020 года. Основной вид деятельности – производство готовых пищевых продуктов, другие виды деятельности – переработка и консервирование картофеля, торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, оптовая неспециализированная торговля замороженными пищевыми продуктами, складирование и хранение.

Владельцы компании – голландские McCain Foods Holland B.V. (99,99%) и McCain Europa B.V. (0,01%).

McCain – крупнейший в мире производитель картофеля фри, основан в Канаде в 1957 году семьей Маккейн, в настоящее время объединяет более 50 заводов в Канаде, США, Австралии, Евросоюзе.