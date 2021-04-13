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Акции "Яндекса" упали на "Мосбирже" на 5% на заявлении ФАС о возбуждении дела

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Акции "Яндекса" упали на торгах Московской биржи во вторник на 5% (до 4591,4 рубля за штуку) на новостях о возбуждении ФАС дела против компании.

В России"Яндекс" получил предупреждение за продвижение своих сервисов в поиске"Яндекс" получил предупреждение за продвижение своих сервисов в поискеЧитать подробнее

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Яндекса", так как компания не выполнила требование о прекращении преимущественного продвижения собственных сервисов в поисковой выдаче при помощи специального инструмента - "колдунщиков". В случае установления факта нарушения "Яндексу" может грозить оборотный штраф от выручки. Согласно статье 14.31 КоАП РФ, сумма штрафа для юрлиц варьируется от 0,01% до 0,15% от выручки. Предупреждение необходимо было исполнить до 1 апреля 2021 года.

По мнению регулятора, продвижение собственных сервисов в поисковой выдаче может приводить к созданию дискриминационных условий на рынке. За этот период компании необходимо было предоставить доступ к "колдунщикам" для сторонних сервисов на равных условиях, не допуская преимущественной демонстрации сервисов "Яндекса" в поисковой выдаче. "Яндекс", в свою очередь, утверждал, что и так реализует ряд требований ФАС.

"В рамках рассмотрения дела антимонопольный орган исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО "Яндекс" в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики", - говорится в сообщении ФАС.

"Интерфакс" запросил комментарий интернет-компании.

Летом 2020 года Avito, "Дром", Cian.ru, Ivi, Profi.ru, 2ГИС и другие сервисы направили в ФАС жалобу на злоупотребление доминирующим положением "Яндекса" в поисковой выдаче компании. По их мнению, "Яндекс" уводит пользователей на собственные сервисы интернет-компании, не допуская сервисы к использованию инструмента. В связи с этим компании теряют трафик и вынуждены больше тратить на продвижение собственных сервисов, указывали пожаловавшиеся компании.

Московская биржа Яндекс

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