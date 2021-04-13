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"Яндекс" заявил о планах отстаивать позицию по делу ФАС о продвижении сервисов

"Яндекс" заявил о планах отстаивать позицию по делу ФАС о продвижении сервисов
Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - "Яндекс" намерен отстаивать свою позицию по делу, которое возбудила ФАС из-за приоритетного продвижения собственных сервисов в поисковой выдаче, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Мы не согласны с обвинением в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию. Обогащенные ответы на поиске - это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям", - сообщил представитель пресс-службы.

"Яндекс" утверждает, что более 30 тысяч компаний бесплатно используют специальный инструмент "колдунщики", который позволяет пользователям находить ответы на запросы, не покидая поисковую выдачу. Помимо этого, интернет-компания расширяет доступные технологии виджета для своих партнеров.

Согласно заявлению ФАС, дело возбуждено в связи с неисполнением предупреждения в установленные сроки. Если факт нарушения будет подтвержден, "Яндексу" может грозить оборотный штраф от выручки, сообщил регулятор. Согласно статье 14.31 КоАП РФ, сумма штрафа для юрлиц варьируется от 0,01% до 0,15% от выручки.

По мнению регулятора, продвижение собственных сервисов в поисковой выдаче может приводить к созданию дискриминационных условий на рынке. До 1 апреля компании необходимо было предоставить доступ к "колдунщикам" для сторонних сервисов на равных условиях, не допуская преимущественной демонстрации сервисов "Яндекса" в поисковой выдаче. "Яндекс", в свою очередь, утверждал, что и так реализует ряд требований ФАС.

Летом 2020 года Avito, "Дром", Cian.ru, Ivi, Profi.ru, 2ГИС и другие сервисы направили в ФАС жалобу на злоупотребление доминирующим положением "Яндекса" в поисковой выдаче компании. По их мнению, "Яндекс" уводит пользователей на собственные сервисы интернет-компании, не допуская сервисы к использованию инструмента. В связи с этим компании теряют трафик и вынуждены больше тратить на продвижение собственных сервисов, указывали пожаловавшиеся компании.

Яндекс ФАС России

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