Матвиенко сообщила о росте цен на российских курортах

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила комитет палаты по социальной политике и ФАС следить за ценами на российских курортах после закрытия Турции и Танзании. Ей стало известно, что цены там пошли вверх.

Ссылаясь на данные СМИ, она отметила, что сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых в Египте на курортах "все включено".

"Идут жалобы граждан, что, поскольку закрываются страны или не открываются по причине коронавируса, люди сориентировались на внутренний туризм. Тут же наши туркомпании очень резко начали поднимать цены вместо того, чтобы, наоборот, создать привлекательные условия для граждан. Вместе с ФАС обратите, пожалуйста, на это внимание, чтобы не было необоснованного роста цен в наших санаториях, домах, отдыха, гостиницах", - сказала она на заседании палаты в среду.

"Мы отталкиваем наших граждан от собственных туристических объектов, курортов, гостиниц", - отметила спикер.

Россия с 15 апреля по 1 июня закрыла авиасообщение с Танзанией и Турцией из-за ухудшения там ситуации с заболеваемостью COVID-19. По данным Ассоциации туроператоров России, на этот период путевки в Турцию купили около 600 000 человек, в Танзанию - около 7 000.

14 апреля мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что на майские праздники в отелях первой линии курорт все номера забронированы, свободных мест нет. Всего в здравницах и пансионатах города забронировано 68% мест, добавил он. Мэр отметил, что спрос на отдых в Геленджике на майские праздники в этом году очень активный и превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

"Прогнозируем, что число туристов в период с 1 по 10 мая достигнет 65 тысяч человек. Ожидаем, что уровень загрузки объектов санаторно-курортного комплекса составит порядка 85%", - отметил Богодистов.