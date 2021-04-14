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В Крыму допустили раннее начало высокого турсезона из-за закрытия Турции

По прогнозу эксперта, число туристов в Крыму в этом году может приблизиться к 8 млн за сезон

В Крыму допустили раннее начало высокого турсезона из-за закрытия Турции
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Высокая загрузка санаториев и средств размещения в Крыму, близкая к показателям конца июня 2019 года, возможна уже в конце мая на фоне ограничения авиасообщения с Турцией. Так считает доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) Игорь Вахрушев.

"Туроператоры не могут гарантировать, что с 1 июня в Турцию возобновят чартеры. Возможно, сам турист не захочет рисковать и дополнительно тратить время, силы и деньги на альтернативные пути въезда в Турцию. Кроме того, в случае заболевания туристам придется искать страховку, которая сможет покрыть лечение от коронавируса в Турции, что явно повышает расходы на отдых", - цитирует Вахрушева пресс-служба КФУ в среду.

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По мнению специалиста, спрос на внутренний туризм однозначно вырастет. Туристы, потерявшие бронирование турецких отелей из-за приостановки авиасообщения, ехали на купально-пляжный отдых, а альтернатива в России только одна – Краснодарский край и Крым. Это несмотря на то, что купальный сезон в этих регионах открывается позднее, чем в Турции. В результате предложения отдыха в Крыму начнут расти уже с середины апреля.

"Если погода на полуострове поможет открыть пляжно-купальный сезон с конца мая, туристы будут счастливы, поскольку в Турцию в это время они летят уже плавать и загорать", - отметил Вахрушев.

Эксперт прогнозирует, что в этом году число туристов в Крыму может приблизиться к 8 млн за сезон.

Как сообщалось, Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, а также авиасообщение с Танзанией. Как объясняется, это связано с ростом там случаев заражения коронавирусом.

Турция Крым

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