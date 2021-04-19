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ФАС не нашла сговора в росте цен на гостиницы юга после закрытия Турции

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит картельного сговора или недобросовестного поведения в повышении стоимости размещения в отелях Крыма и Краснодарского края. Оно связано только с возросшим спросом на конкурентном рынке, считает замглавы службы Тимофей Нижегородцев.

"В условиях, когда резко возрастает спрос в связи с отмененными турами в Турцию, цены будут расти. Это не является недобросовестным действием. Это накладывается на сезонный рост цен", - сказал Нижегородцев.

По его словам, туристические ассоциации заявили, что в связи с COVID-19 в РФ в этом году вообще не было низкого сезона. Отмечается, что средняя загрузка по году выросла до рекордных значений, в среднем до 70%.

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"Это говорит о том, что нужны долгосрочные государственные программы, система экономических мер, которые позволяли бы наращивать мощности по размещению туристов как в основных точках спроса – Краснодарском крае, Крыму, так и по всей стране", - сказал Нижегородцев.

Он добавил, что ФАС не получала жалоб на рост цен в объектах уровня до 3*. "Мы посмотрели, никто не жалуется на бюджетные объекты размещения. Основная проблема связана с размещением уровня 4-5* и связана с тем, что люди пытаются найти отдых в условиях закрытия Турции", - сказал он.

Нижегородцев предложил посмотреть по основным зарубежным туристическим направлениям ситуацию с заболеваемостью и, возможно, открыть их, чтобы снизить спрос на российские курорты и компенсировать 500 тыс. туров, отмененных в Турцию.

"Третий пункт, который мы обсуждаем с Ростуризмом, – это весь комплекс регулирующего воздействия на туристическом рынке. Конечно, мы мониторим ситуацию с авиаперевозками, запросили наших коллег в Краснодарском крае и Крыму, чтобы посмотреть, какие ценовые пики образуются и насколько они соответствуют обычному сезонному росту цен. Вопрос в том, как мы будем реагировать", - добавил он.

Замглавы ФАС отметил, что туристический рынок – конкурентный, "тут нет лиц, которые занимают доминирующее, монопольное положение и могут им злоупотреблять". "Мы сейчас занимаемся выявлением возможного координированного поведения участников туррынка, но с определенной степенью вероятности можно сказать, что действия компаний, которые занимаются размещением, – это ответ на возросший спрос" - подчеркнул Нижегородцев.

Он добавил, что сейчас ведомство совместно с Ростуризмом обсуждает дополнительные регуляторные механизмы, которые позволяли бы препятствовать "шоковому" росту цен, который не связан со злоупотреблением доминирующим положением или с картелями.

Как сообщалось, цены на объекты размещения в Сочи и Крыму выросли на 30% после закрытия Турции.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах. Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ. Также сохраняются на взаимной основе два рейса в неделю по маршруту Москва-Стамбул.

Хроника коронавируса. Апрель.

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ФАС РФ Турция

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