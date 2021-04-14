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Росстат отметил ускорение роста цен на сахар в РФ

Рост цен на подсолнечное масло чуть притормозил

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Рост цен на сахар-песок с 6 по 12 апреля ускорился до 0,7% с 0,5% неделей ранее, следует из данных Росстата, опубликованных в среду.

В 41 регионе сахар подорожал на 0,1-0,9%, в 14 - на 1-2%, в 6 - на 2,1-6,8%. В 16 субъектах РФ цены не изменились, в 8 - снизились на 0,1-1,1%.

В то же время рост цен на подсолнечное масло немного притормозил и за неделю составил 0,4% против 0,5% неделей ранее. В 43 регионах цены выросли на 0,1-1%, в 10 - на 1,1-5%. В 21 субъекте цены не изменились, в 11 - снизились на 0,1-1,5%.

Оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами. Согласно им, оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за 1 литр, розничная - 46 и 110 рублей соответственно. Первоначально соглашения были рассчитаны на срок до 31 марта этого года. Затем правительство пролонгировало соглашение по сахару до 1 июня, по подсолнечному маслу - до 1 октября 2021 года.

Замораживание цен на сахар и масло сопровождается дополнительными мерами поддержки производителей этой продукции. Предполагается, что сахарные заводы при условии реализации своей продукции в розницу по установленной цене будут получать субсидии в размере 5 рублей за 1 кг, производители бутилированного подсолнечного масла - 10 рублей за 1 литр. На эти меры из резервного фонда правительства выделено 9 млрд рублей. Эта мера рассчитана на период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.

Росстат

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