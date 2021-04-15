Рынок акций РФ открылся падением индексов на 1,1-3,4% на новостях о санкциях

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг падением цен большинства blue chips на фоне сообщений западных СМИ о вероятных новых антироссийских санкциях США, которые могут затронуть госдолг РФ; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,3-3,4% во главе со Сбербанком и ВТБ.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3538,76 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1438,98 пункта (-3,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,4%.

Доллар взлетел до 77,38 рубля (+1,51 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,631% годовых (-0,3%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил накануне в интервью "Первому каналу", что если США после предложения о проведении российско-американского саммита введут новые санкции против России, Москва будет расценивать это как то, что слова администрации Белого дома расходятся с делами.

Санкционные новости

Тем временем, в четверг утром агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация президента Джо Байдена готова принять новые ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США. О мерах может быть объявлено уже в четверг, они могут коснуться около 10 российских представителей и 20 юридических лиц. Не исключено, что США объявят о высылке из страны около 10 российских представителей, включая дипломатов.

В новый санкционный список не войдут ограничения в отношении газопровода "Северный поток 2", пишет издание Politico.

Издание The New York Times, ссылаясь на свои источники, сообщило, что новый пакет антироссийских санкций, о которых США намерены объявить в четверг, должен коснуться суверенного долга РФ.

Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что запрет на покупку нового российского госдолга, предусмотренный новым пакетом американских санкций, вступит в силу с 14 июня. Запрет на участие американских финансовых институтов в первичных размещениях российского госдолга коснется новых обязательств, выпущенных Минфином, ЦБ, или от лица Фонда национального благосостояния. При этом, как отмечает WSJ, рестрикции не будут распространяться на вторичный рынок суверенных обязательств.

CNN со ссылкой на источник сообщило в четверг, что Белый Дом готовит меры против РФ в координации с европейскими союзниками. США собираются выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка, у них будет 30 дней для выезда из страны, передает телеканал.

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в четверг, что возможные санкции США против госдолга РФ будут глупостью, они могут притормозить подготовку встречи президентов двух стран.

Подешевели акции Сбербанка (-2,4% и -1,5% "префы"), банка ВТБ (-2,4%), АФК "Система" (-2,1%), "Газпрома" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Роснефти" (-1,4%), "Татнефти" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,2%), "Магнита" (-1,2%), UC Rusal (-1,1%), "Норникеля" (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "ММК" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), расписки Ozon (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+1,2%), "НЛМК" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Выросли расписки ритейлера Fix Price (+1,4%), управляющего сетью магазинов фиксированных цен, на фоне известий, что в I квартале 2021 года компания увеличила выручку на 29,2% по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, до 51,7 млрд рублей.

Оценки аналитиков

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг слабо негативный. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, в Китае опасаются сокращения стимулирующих мер, нефтяные контракты торгуются нейтрально, дешевеет никель. Осложнением для РФ является информация в американских СМИ, что США собираются ввести рестрикции против суверенного долга РФ. Visa и MasterCard сообщили, что продолжат работать в России. На этом фоне ожидается снижение российских индексов акций и ослабление рубля.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, основным негативным фактором для отечественного рынка акций стали сообщения СМИ о намерении США ввести санкции против российского госдолга, о чем может быть официально объявлено в течение дня.

Индекс МосБиржи после появления санкционного негатива может вернуться к 3500 пунктам и даже завершить день ниже. Для индекса РТС ближайший район поддержек расположен у 1460 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи на день - 3460-3600 пунктов.

Санкционный негатив не оставляет рублю больших шансов на возвращение к краткосрочному укреплению, а целями падения в ближайшие дни при сохранении геополитической напряженности вполне могут стать минимумы ноября прошлого года (район 81 руб./$1 и 94 руб./EUR1 соответственно).

Стоит посмотреть на официальные комментарии властей РФ относительно подобной перспективы. Инвесторы в период турбулентности, возможно, вновь будут искать убежище в более защитных секторах вроде ритейла и телекомов, считает Кожухова.

В США в среду индексы рынка акций изменились на 0,2-1%, Dow Jones (+0,2%) и S&P 500 (-0,4%) отступили от внутридневных рекордов на фоне падения акций технологических компаний.

Опубликованный в среду Федеральной резервной системой региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), указал на "умеренные темпы" роста экономической активности в США этой весной, но также некоторое ускорение инфляции в 2021 году. При этом в документе отмечается прогресс в вакцинации от коронавируса как фактор, благоприятный для перспектив экономики.

В четверг в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Цены на нефть

Нефть утром в четверг стабилизировалась после ралли накануне; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $66,66 за баррель (+0,1% и +4,6% в среду), майская цена WTI - $63,2 за баррель (+0,1% и +4,9% накануне).

Поддержку рынку оказал прогноз спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА), а также данные о запасах в США.

МЭА в среду повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с, сославшись на улучшение экономических перспектив. Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам МЭА, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 5,89 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,7-2,9 млн), запасы бензина выросли на 309 тыс. баррелей (ожидался рост на 900 тыс.), резервы дистиллятов уменьшились на 2,08 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн).