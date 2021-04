WSJ назвала дату введения запрета США на покупку нового госдолга России

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Запрет на покупку нового российского госдолга, предусмотренный новым пакетом американских санкций, вступит в силу с 14 июня, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Ранее о том, что новые санкции США коснутся российского госдолга, сообщила The New York Times.

Как ожидается, санкции будут объявлены в четверг. Запрет на участие американских финансовых институтов в первичных размещениях российского госдолга коснется новых обязательств, выпущенных Минфином, ЦБ, или от лица Фонда национального благосостояния. По данным WSJ, ограничения не будут распространяться на вторичный рынок суверенных обязательств.

Сейчас в отношении российского госдолга действует только одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это означает фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро.

Впрочем, основная часть государственных заимствований приходится на внутренний рынок. Главную роль в первичных размещениях ОФЗ сейчас играют российские госбанки, доля нерезидентов в облигациях федерального займа составляет около 20%. В мартовских аукционах, суммарный объем размещения на которых составил 562,6 млрд рублей, доля участия нерезидентов составила 9,6%.

Рынок уже давно обсуждал возможность санкций на новый рублевый госдолг, однако еще в конце прошлого года Минфин считал возможность их введения невысокой.

"Мы привыкли жить в условиях санкций, безусловно, санкции сделали нас сильнее. Не можем исключать введения каких-то новых санкций в отношении российского долга, но считаем их маловероятными, потому что во многом это просто будет против интересов иностранных инвесторов. Достаточно вспомнить доклад американского казначейства 1,5-2-летней давности, где были даны ответы на вопрос, почему лучше не вводить массированные санкции в отношении российского долга. Потому что мы достаточно глубоко интегрированы в мировой финансовый рынок и, соответственно, возможные враждебные решения по отношению к российским долговым инструментам бумерангом прилетят к инвесторам тех стран, которые такие решения принимают", - говорил в конце ноября глава долгового департамента Минфина Петр Казакевич. При этом он не исключал и вариант, при котором санкции все же будут введены.

Bloomberg сообщил, что о санкциях за вмешательство в выборы и кибератаки на SolarWinds может быть объявлено уже 15 апреля. По сведениям агентства, администрация Джо Байдена готова ввести санкции против 10 россиян и 20 российских компаний, а также из США могут быть выдворены некоторые российские чиновники и дипломаты.

Новости о том, что санкции США могут коснуться госдолга, обрушили курс рубля. К 8:28 по Москве доллар подорожал до 77,47 рубля.