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ГТЛК после объединения с "ВЭБ-лизингом" получит 79 самолетов

В том числе компания получит 30 самолетов МС-21

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) после объединения с "ВЭБ-лизингом", которое ранее анонсировало правительство, получит 79 воздушных судов.

"Сделка включает в себя передачу 79 воздушных судов, которые сегодня принадлежат "ВЭБ лизингу", фондирование под эти активы по той же сумме, которые эти активы стоят, и передачу дополнительного капитала", - сказал Дитрих журналистам.

По его словам, в рамках сделки предусматривается передача, в том числе российских самолетов МС-21. По контракту "ВЭБ-лизинга" с ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в "Ростех"), заключенному в 2013 году, должны быть поставлены 30 таких судов.

"Исходя из тех контрактов, которые заключал "ВЭБ-лизинг", они должны быть поставлены до 2027 года. Наши переговоры с Минпромторгом показывают их нацеленность на то, чтобы эта поставка состоялась. Больше того, коллеги торопятся выпустить МС-21 как можно раньше. Мы расцениваем его как очень перспективный самолет. (...) Вот эти 30 машин мы очень ждем, и их финансовая модель должна сложиться", - сказал Дитрих.

МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха". Начало серийных поставок самолета уже неоднократно переносилось, по последним официальным данным – на 2022 год. Одной из причин были санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит", которые привели к прекращению поставок композиционных материалов для создания крыла самолета. Российским поставщиком компонентов выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга".

На данный момент подписаны твердые контракты на поставку 175 МС-21, заказчиками являются "дочка" госкорпорации "Ростех" "Авиакапитал-Сервис" (85 штук, 50 из которых для "Аэрофлота"), подконтрольная ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50, 16 из них для ее "дочки" Red Wings), "ВЭБ-лизинг" (30) и иркутская авиакомпания "ИрАэро" (10).

ГТЛК ВЭБ-Лизинг МС-21 Ростех

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