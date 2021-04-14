Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций, работа по импортозамещению еще не завершена, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Нельзя скрывать, что одна из причин торможения с выводом на рынок МС-21 - это санкции. Мы уже преодолели их по ряду позиций, в частности, по композитам", - сказал Борисов, выступая в среду на Красноярском экономическом форуме.

"Нам еще предстоит тяжелая, напряженная работа, чтобы заместить до 40% присутствия иностранного бортового оборудования в этом флагманском проекте. Думаю, что мы с этой задачей справимся, подтверждение тому - испытание российского двигателя ПД-14 в декабре прошлого года", - заявил зампред правительства.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона.

Головной исполнитель программы - ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в состав ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех").

ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель, который создан в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. Первые МС-21 оснащались двигателями американской компании Pratt&Whitney.

Ранее сообщалось, что санкции США в отношении российской компании "Аэрокомпозит" повлекли прекращение импорта композиционных материалов для создания этого самолета. Новым поставщиком компонентов позднее был выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга". Тем не менее, старт серийного производства МС-21 был в очередной раз отложен, по последним официальным данным, он ожидается в конце 2021 года.

По данным газеты "Коммерсантъ", ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля МС-21, шли из США и Японии, но под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.