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Предправления банка "Нейва" хранил деньги в этом же банке и остался без наличных

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правления лишившегося лицензии банка "Нейва" Константин Левушкин сказал вкладчикам, что сам хранил свои деньги в этом же банке и остался без наличных. Видеозапись его общения со вкладчиками появилась в соцсетях.

"Мы всех клиентов, таким образом, конечно, подвели. Вы все, кто имеет счета, попали в сложную ситуацию, у кого-то заморозились деньги. У меня у самого там все деньги, у меня даже наличных-то нет, всей моей семьи", - сказал Левушкин.

Причиной отзыва лицензии он назвал валютообменные операции: "Сегодня в текущей геополитической ситуации, как выяснилось, продавать доллары США — это неправильно". По его словам, вина банка в том, что его менеджмент вовремя "не прочувствовал смену настроения регулятора".

Банк России 16 апреля отозвал у "Нейвы" лицензию. После этого банк опубликовал сообщение, о том, что на этой неделе получил предписание об ограничении объема операций по продаже иностранной валюты до 2,2 млрд рублей в месяц, которое было исполнено. "Нейва" отмечает, что "дыр" в балансе банка нет, средства сосредоточены в виде наличных в кассе, в средствах ЦБ, во вложениях в ОФЗ.

Поводом для отзыва лицензии регулятор назвал нарушение банком законов о банковской деятельности и о борьбе с отмыванием, а также проведение "сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс" банком владеют физические лица. 33,59% находится у Владимира Вольмана, 30% - у Владимира Родионова, 12,9% - у Алексея Жукова, 6,83% - у Игоря Сердобинцева, 6,55% - у Елены Коноваловой, 3,59% - у Алексея Синцова, 5,55% - у Марины Протасовой.

Банк "Нейва" по итогам 2020 года занимал 180-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Нейва Екатеринбург Банк России Константин Левушкин США

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