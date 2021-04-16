ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Нейва"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Нейва", говорится в сообщении ЦБ.

Как отмечает регулятор, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в отношении него несколько раз вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Кроме того, банк допускал нарушения в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Банком "Нейва" в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам", - уточняет регулятор.

ЦБ также аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк "Нейва", зарегистрированный в Екатеринбурге, является участником системы страхования вкладов.

По итогам 2020 года он занимает 180-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".