АСВ начнет выплаты вкладчикам банка "Нейва" не позднее 30 апреля

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не позднее 30 апреля начнет выплаты вкладчикам банка "Нейва" (Екатеринбург), у которого Банк России в пятницу отозвал лицензию, говорится в сообщении АСВ.

Банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам агентство выберет не позднее 22 апреля.

Как сообщалось, ЦБ РФ 16 апреля отозвал у банка "Нейва" лицензию на осуществление банковских операций и аннулировал лицензию на ведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк, по данным ЦБ, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в отношении него несколько раз вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Банк также допускал нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк "Нейва" в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк "Нейва" является участником системы страхования вкладов.

Согласно информации на сайте кредитно-финансовой организации, банк "Нейва", основанный в 2009 году, имеет полноформатные офисы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Верхней Пышме, Челябинске и кредитно-кассовые офисы, проводящие операции по обмену валюты и отправке переводов без открытия счетов, в Новосибирске, Петербурге, Перми, Уфе, Тюмени, Казани, Краснодаре, Самаре.

Банк "Нейва" по итогам 2020 года занимает 180-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".