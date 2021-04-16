Банк "Нейва" связал отзыв у него лицензии с валютными операциями

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Банк "Нейва" (Екатеринбург) считает причиной отзыва у него лицензии валютные операции.

Банк в 2020 году получил доходы от продажи иностранной валюты в размере 15,3 млрд рублей, что практически в 11 раз больше, чем в 2019 году, следует из отчетности кредитной организации на сайте ЦБ РФ.

"Сегодня в текущей геополитической ситуации, как выяснилось, продавать доллары США – это неправильно. Наша вина в том, что мы вовремя не прочувствовали эту смену настроения регулятора. Мы начали, как это, наверное, шестым чувством подозревать, что что-то происходит, вчера, когда объявили санкции со стороны США на суверенный долг Российской федерации", - сообщил во время общения с вкладчиками в пятницу председатель правления Константин Левушкин, видео которого размещено в социальных сетях.

Лицензия на осуществление банковских операций у банка "Нейва" была отозвана с 16 апреля 2021 года.

Кредитная организация, по данным ЦБ, нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в отношении нее несколько раз вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Банк также допускал нарушения в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банком "Нейва" в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, заявил регулятор.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс" банком владеют физические лица. 33,59% находится у Владимира Вольмана, 30% - у Владимира Родионова, 12,9% - у Алексея Жукова, 6,83% - у Игоря Сердобинцева, 6,55% - у Елены Коноваловой, 3,59% - у Алексея Синцова, 5,55% - у Марины Протасовой.

Банк "Нейва" по итогам 2020 года с активами 10,7 млрд рублей занимал 180-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". У банка по итогам года было 5,1 млрд рублей средств физлиц, по этому показателю он занимал 126-е место.