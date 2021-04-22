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Госдеп США считает "Северный поток 2" опасным для энергетики Европы

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США расценивает проект газопровода "Северный поток 2" как опасный для энергетической безопасности Европы и продолжит предпринимать меры против его завершения, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

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"Это плохая сделка. Мы назвали его российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности, и (безопасности - ИФ) Украины на восточном фланге наших союзников по НАТО", - сказал он на брифинге.

При этом он пообещал, что американская администрация, в том числе за счет уже принятых законов, будет и впредь противодействовать окончанию строительства газопровода.

Согласно плану, Белый дом в мае 2021 года должен представить конгрессу очередной отчет о мерах, предпринятых против "Северного потока 2". Предполагается, что именно тогда может стать известно о введении новых санкций против проекта.

США Северный поток 2 Украина

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