Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник коррекционным ростом цен blue chips вслед за дорожающей нефтью, а также благодаря некоторому затуханию санкционной риторики Запада в отношении России; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,2-0,4% во главе с расписками Ozon.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3582,49 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1482,81 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,5%.

Доллар стоит 76,1 рубля (-0,25 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,628% годовых (+1,8%).

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что власти ЕС в настоящий момент не изучают варианты введения новых санкций против России, однако такое положение дел не обязательно останется неизменным.

Вечером в понедельник агентство Bloomberg сообщило, что власти Чехии объявили об исключении российской госкорпорации "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне политического скандала. "Росатом" заявил, что исключение РФ из тендера по АЭС "Дукованы" в Чехии – нерыночное, мирный атом должен быть вне политики. Ранее в субботу в Праге заявили о решении выслать 18 российских дипломатов, поскольку чешские власти считают причастными российские спецслужбы ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Подорожали расписки Ozon (+1,5%), акции "Северстали" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "ММК" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), Polymetal (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), банка ВТБ (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги UC Rusal (-0,2%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник относительно позитивный: нефть дорожает вместе с промышленными металлами на фоне слабого доллара. В Китае сохраняются ставки для премиальных заемщиков, что позитивно сказалось на фондовом рынке. Падение японских акций в большей степени связано с укреплением иены, чем со страхами по коронавирусу. Российский рынок акций может вернуться к росту и обновить свой максимум по индексу МосБиржи. Рубль также получает шанс на укрепление. Во всяком случае, риторика Чехии заметно смягчилась к вечеру понедельника, что допускает исчерпание нежданного дипломатического кризиса, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, по сообщениям СМИ, США могут запретить своим компаниям покупать российские долговые обязательства и на вторичном рынке. Это обстоятельство на время снизило у инвесторов аппетит к риску. Отдельные пакеты санкций не несут России большого экономического ущерба, но когда санкций много, создается некая токсичная экономическая среда, которая мешает развитию экономики.

На американском рынке акций индексы просели во главе с сектором технологий. Доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь превысила 1,6% годовых и часть инвесторов это пугает. С другой стороны, сезон отчетности проходит успешно. Из примерно 9% компаний из списка S&P 500, которые к настоящему времени отчитались о прибылях и убытках за первый квартал, 81% превзошли оценки аналитиков по чистой прибыли. Исследование Bank of America Global Fund Manager показывает, что управляющие находятся в состоянии самоуспокоенности. Уоррен Баффет продолжает держать большие резервы по инвестированию, большинство же управляющих считают создание таких резервов излишней роскошью. Однако рынок акций США выглядит перегретым, индекс NASDAQ растет уже пятый квартал подряд. Сигналом тревоги может послужить пробитие индексов вниз сильной поддержки 13525 пунктов.

Цены на нефть 14 апреля пробили вверх мартовский понижательный тренд и с этого времени показывают восходящую динамику. Это позволяет парировать часть санкционных рисков. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно ждать новых санкций США против топливно-энергетического комплекса России. Фьючерс на индекс РТС на дневном графике находится в "зоне быков", поэтому игра на понижение сопряжена с риском, отмечает Верников.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, поводом для коррекции мировых рынков стало ухудшение ситуации с коронавирусом в отдельных странах и, в частности, в Японии, что заставляет инвесторов пересматривать ожидания по динамике восстановления мировой экономики в сторону замедления.

Кроме ситуации с коронавирусом, инвесторы продолжают внимательно следить за ставками в США - возвращение доходности 10-летних UST выше 1,6% стало фактором давления на рынки.

Индекс МосБиржи может отыграть часть потерь понедельника и вновь приблизится к верхней границе диапазона 3500-3600 пунктов. В дальнейшем, в случае сохранения позитивной внешней конъюнктуры, рынок может попытаться продолжить восходящую динамику и обновить исторические максимумы. При этом, учитывая динамику рынка энергоносителей, в лидеры может выйти нефтегазовый сектор, считает Зварич.

В США в понедельник фондовые индексы просели на 0,4-1%, Dow Jones (-0,4%) и S&P 500 (-0,5%) отступили от рекордных максимумов, достигнутых под конец прошлой недели.

Хотя инвесторы взяли паузу в покупках, настроения на рынке в целом остаются позитивными в отсутствие серьезных негативных факторов. Текущая неделя также обещает быть насыщенной с точки зрения корпоративной отчетности, свои финансовые результаты опубликует 81 компания в составе S&P 500, по данным MarketWatch.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 упал на 2% на фоне новой волны роста заболеваемости COVID-19 в стране; китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,01%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Народный банк Китая во вторник сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (LPR) по итогам двенадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года.

Нефть

На нефтяном рынке цены растут на фоне ослабления доллара; цена Brent находится на $1,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в понедельник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $67,77 за баррель (+1,1% и +0,4% накануне), майская цена WTI – $64,02 за баррель (+1% и +0,4% накануне).

Действие майского фьючерса на нефть WTI истекает с закрытием торгов во вторник. Более активно торгуемый июньский контракт стоит $64,09 за баррель (+1%).

S&P Global Platts отмечает оптимизм инвесторов в связи с улучшением прогнозов эпидемиологической ситуации в Европе, который, однако, сдерживается высокой заболеваемостью в Индии.

Между тем Arabian Gulf Oil Co. (Agaco), принадлежащая Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии, приостановила добычу на своих нефтяных месторождениях из-за задержки правительством страны выплат компании с сентября, сообщает S&P Global Platts.

Общая мощность нефтяных месторождений Agaco составляет 250 тыс. баррелей в сутки (б/с). Приостановка производства угрожает достижению цели NOC по наращиванию добычи до 1,45 млн б/с к концу текущего года с 1,28 млн б/с в марте.