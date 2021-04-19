"Росатом" назвал нерыночным исключение РФ из тендера по АЭС "Дукованы"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Исключение РФ из тендера по АЭС "Дукованы" в Чехии является нерыночным, мирный атом должен быть вне политики, говорится в комментарии "Росатома".

"Росатом" всегда был сторонником честной рыночной конкуренции, которая гарантирует заказчику наилучшее технологическое предложение по самой привлекательной цене. Исключение "Росатома" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" в Чехии является нерыночным, политически ангажированным решением, которое не способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества в атомной отрасли между нашими странами", - заявили в российской госкорпорации.

В "Росатоме" считают, что решение чешских властей навредит их собственной промышленности, поскольку российское предложение "подразумевало вовлечение сотен чешских и европейских компаний в проект расширения АЭС "Дукованы", в рамках которого могли быть заключены контракты на миллиарды евро".

"Мы сожалеем о таком решении чешских властей, ведь российский и чешский атомно-промышленные комплексы имели серьезные перспективы развития взаимовыгодного партнерства не только в Чехии, но и в рамках совместной работы в третьих странах", - сказано в комментарии.

"Росатом" напомнил, что работает более чем в 50 странах мира и выполняет все свои обязательства, в том числе перед чешскими компаниями, и выразил уверенность в том, что "отношения в сфере атомной энергетики должны быть вне политики".

Ранее в понедельник власти Чехии объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне политического скандала.

В субботу в Праге заявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии чешской стороны, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".