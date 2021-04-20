Х5 пока не планирует переводить головную компанию из Нидерландов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, управляющая магазинами "Пятерочка" и "Перекресток" и зарегистрированная в Нидерландах, пока не планирует смену юрисдикции в связи с готовящейся денонсацией соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

"Никакой конкретики пока не могу сказать. По нашему мнению, все-таки будут какие-то особые условия для публичных компаний, таких, как X5, "Яндекс". Поэтому мы рассчитываем, что изменения в законодательстве по двойному налогообложению не затронут публичные компании", - сказал начальник управления по связям с инвесторами Х5 Андрей Васин в ходе вебинара "Открытие Брокер".

Х5 - крупнейший в РФ ритейлер по объему продаж. Выручка копании по итогам 2020 года выросла на 14,1%, до 1,98 млрд рублей. На конец декабря группа объединяла 17,707 тыс. магазинов, в том числе 16,709 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка".

Он отметил, кто компания надеется на некие исключения. Если их сделано не будет, более детальные комментарии X5 будет готовы дать во второй половине года.

В любом случае, на дивидендных выплатах, которые будут осуществлены в 2021 году, денонсация не повлияет. "То есть никакого двойного налогообложения этих дивидендных выплат совершенно точно не будет. В 2022 году - посмотрим", - сказал Васин.

Правительство РФ 9 апреля одобрило предложение о денонсации соглашения и внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Комитет Госдумы по международным делам 20 апреля вынес положительное заключение на законопроект. Документ планируется ратифицировать на пленарном заседании парламента 11 мая.

Ранее "Яндекс" в годовом отчете сообщил, что денонсация может существенно повлиять на способность выплачивать дивиденды материнской компании. Yandex N.V. домицилирована в Нидерландах, однако основные операционные "дочки" компании учреждены и работают на территории России. Сейчас дивиденды от российских "дочек", которые выплачиваются Yandex N.V., облагаются налогом по ставке в 5%, однако если инициатива Минфина будет реализована, то налоговая ставка будет увеличена до 15%.

Аналогичным образом выглядит корпоративная структура Х5: головная компания X5 Retail Group N.V., основные операционные "дочки" - в России.