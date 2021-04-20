Думский комитет одобрил денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по международным делам вынес положительное заключение на законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, документ может быть ратифицирован на пленарном заседании парламента 11 мая.

В комитете считают, что в "данных экономических условиях сохранение двустороннего российско-нидерландского сотрудничества в налоговой сфере без внесения соответствующих изменений противоречит интересам РФ", говорится в заключении.

Россия ранее стала предлагать другим странам, с которыми заключала соглашение об избежании двойного налогообложения, изменить его условия в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов. С Нидерландами об этом договориться не удалось, премьер-министр Михаил Мишустин в конце февраля сообщил, что запущена процедура денонсации соглашения.

"Существующее налоговое соглашение с Нидерландами предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. Тогда как соответствующая ставка в России в разы выше (например, для юридических лиц - 15% по дивидендам и 20% по процентам)", - объяснял ранее Минфин.

По данным министерства, за время действия соглашения между Россией и Нидерландами этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании: "В Нидерланды были выведены значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов. Так в 2017 году объем таких выплат составил более 457 млрд рублей, в 2018 - более 412 млрд рублей, а в 2019 - более 339 млрд рублей".

Денонсация соглашения может ударить по "Яндексу", головная компания которого зарегистрирована в Амстердаме. Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов, комментируя вероятность возникновения проблем для ряда российских холдинговых компаний в случае денонсации, отметил: "Мы своих не бросим".

"Когда расторгается соглашение, регулирование остается на уровне Налогового кодекса РФ. Если есть сейчас некие условия, которые предусмотрены международным соглашением, то после того, как оно будет расторгнуто, эти же условия можно предусмотреть в Налоговом кодексе РФ", - говорил Сазанов.

Пока процедура денонсации идет, у России и Нидерландов сохраняется возможность договориться.