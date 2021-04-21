Рубль в среду утром незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слабо растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне продолжающегося с вечера вторника снижения цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,86 - 76,98 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,92 руб./$1 (+9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 92,5475 руб./EUR1 (+13 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,8 коп. к уровню закрытия 20 апреля, до 83,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 90,45 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 79,68 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", ослабление валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 21 апреля связано со снижением цен на нефть эталонных марок. При этом от более резких колебаний курса национальную валюту уберегает выжидательная позиция игроков рынка, обусловленная временным отсутствием новых заявлений на санкционную тему.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $66,09 за баррель, что на 0,72% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $62,16 за баррель, что на 0,81% ниже уровня на закрытие рынка 20 апреля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 2%, китайский CSI300 растет на 0,32%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,18%.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник, завершив в минусе вторую сессию подряд.

Инвесторы анализируют финансовые результаты и прогнозы крупнейших компаний, чтобы оценить, насколько оправдана высокая стоимость акций, пишет The Wall Street Journal. Сильные экономические данные США усилили ожидания и стимулировали недавнее ралли на рынке, в результате которого основные индексы приблизились к рекордным уровням.

По итогам торгов в понедельник американский фондовый рынок также ушел в минус под давлением акций технологического сектора, при этом как Dow Jones, так и S&P 500 отступили от рекордных максимумов, достигнутых под конец прошлой недели.