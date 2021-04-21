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Силуанов оценил расходную часть послания Путина в 400 млрд рублей

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Расходы в рамках мер, озвученных президентом РФ в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, составят около 400 млрд рублей за два года, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых - порядка 270 млрд рублей - это в текущем году, и порядка 130 млрд рублей - это в следующем году", - сказал министр.

Послание президента

"Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 тыс. рублей к началу учебного года, о чем сегодня сказал президент. На это потребуется порядка 170 млрд рублей", - добавил он.

Силуанов отметил, что эти меры не несут инфляционных рисков. "Это не несет инфляционные риски, это все будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке", - заявил он.

Напомним, Путин в ходе оглашения послания также объявил, что с 1 июля дети в возрасте от 8 до 16 лет будут получать пособие, средний размер которого по стране составит 5 650 рублей.

Президент также распорядился предусмотреть ежемесячную выплату в 6 350 рублей для беременных женщин, столкнувшихся с материальными проблемами.

Антон Силуанов Минфин РФ Владимир Путин Федеральное собрание

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