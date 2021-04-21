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Минтруд оценил новую схему расчета больничных на детей в 4 млрд рублей

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Чтобы выплачивать больничные по уходу за детьми до семи лет в размере 100% от заработка, как потребовал в послании Федеральному Собранию президент, потребуется около 4 млрд рублей, заявил через пресс-службу министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Послание президента

Владимир Путин отметил, что схема, когда размер больничного зависит от стажа матери, недостаточно защищает молодых матерей, у которых относительно небольшой стаж, тогда как женщины с большим стажем и зарплатами реже рожают. Он предложил всем женщинам, вне зависимости от стажа, выплачивать больничный в полном объеме для ухода за детьми возраста до семи лет.

В результате этого изменения "родители, воспитывающие маленьких детей, получат дополнительную защиту", заявил Котяков.

"Вне зависимости от стажа, если такой родитель будет брать больничный для ухода за ребенком, он будет получать 100% от средней заработной платы", - добавил он.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что при введении новой меры поддержки "родители детей до 7 лет включительно смогут рассчитывать на 100% от среднего заработка во время больничного по уходу за ребенком, но не более 74 001 рубля в среднем в месяц, вне зависимости от трудового стажа".

Антон Котяков Минтруда Владимир Путин

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