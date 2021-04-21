Хуснуллин рассказал о вариантах завершения транспортных долгостроев в регионах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о региональных транспортных долгостроях, которые могут быть закончены с помощью новых механизмов развития инфраструктуры.

"Мы нашли решение, как сделать вместо части метро [в Челябинске] трамвай по данной построенной магистрали. (...) В Нижнем Новгороде очень важная дорога, которая даст возможность развивать часть города и осваивать новые территории под жилищное строительство. (...) Северный широтный ход – это для Ямало-Ненецкого автономного округа даст безусловное развитие налоговой базы. И таких проектов я на память могу назвать больше двух десятков. А всего по стране их сотни", - сказал Хуснуллин журналистам в среду.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что регионы РФ получат инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. Он отметил, что на эти цели до конца 2023 года планируется предусмотреть не менее 500 млрд рублей.

Среди недостроенных объектов, которые поможет завершить новый механизм, президент назвал систему городского транспорта в Челябинске, метро в Нижнем Новгороде, железнодорожную магистраль Северный широтный ход в ЯНАО и др.

"Ямало-Ненецкий округ совместно с нашими крупными компаниями с помощью предложенного механизма сможет запустить строительство Северного широтного хода. Это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению богатейших природных ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается, пора запускать", - заявил Путин.

"Нижний Новгород, например, получит возможность продолжить работу над развитием метро, приступить к обновлению центра города", - отметил глава государства.

Также президент упомянул недостроенное метро в Челябинске.

Метро в Челябинске под вопросом

"Челябинск – еще один из наших городов-миллионников на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему транспорта. Я помню и про другие подобные проекты в Красноярске и других регионах", - заявил Путин.

Хуснуллин пояснил, что метро в Челябинске достроить вряд ли удастся, но на его базе могут быть созданы новые трамвайные линии.

"Когда мы были в Челябинске и обсуждали с губернатором вопрос достройки старого метро, (...) я спустился в шахту, посмотрел, что там сделано. Конечно, жалко тот объем работ, который был сделан, но строить дальше метро было очень дорого и не было ресурсов. И мы нашли решение, как сделать вместо части метро трамвай по данной построенной магистрали. Вот это решение сегодня президент озвучил", - сказал Хуснуллин.

Первый проект метро в Челябинске появился в 1967 году, строительство ведется с 1992 года. Оно идет медленными темпами из-за нехватки средств, в том числе, из-за резкого сокращения и впоследствии прекращения финансирования из федерального бюджета затрат на помощь регионам в возведении метрополитенов.

В марте 2013 года Михаил Юревич, занимавший тогда пост губернатора Челябинской области сообщал, что завершение строительства метро в Челябинске обойдется как минимум в 36 млрд рублей, его прекращение – более чем в 8 млрд рублей. Поскольку у региона таких средств нет, проект фактически находится в стадии консервации.

Северный широтный ход

Северный широтный ход (СШХ) - проект строительства железнодорожной магистрали в Ямало-Ненецком автономном округе. Она должна связать западную и восточную части полуострова Ямал, а также соединить с Уралом и северо-западной частью РФ. Ж/д магистраль пройдет по маршруту Обская – Салехард – Надым – Новый Уренгой – Коротчаево.

Создание СШХ пропускной способностью 23,9 млн тонн грузов в год призвано сократить протяженность транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Баренцева и Карского морей, а также обеспечить развитие Арктики. Предполагалось, что работы будут вестись за счет средств РЖД, ПАО "Газпром" и ЯНАО, а также концессионеры. В 2020 году было принято решение в ближайшие четыре года оценить необходимость увеличения мощности магистрали.

Метро в Нижнем Новогроде

В Нижнем Новгороде в настоящее время эксплуатируются две линии метрополитена. Они состоят из 14 станций в заречной части города и единственной станции "Горьковская" в нагорной части. Станция "Стрелка" была построена к ЧМ-2018 вблизи стадиона.