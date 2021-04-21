Регионы РФ получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российские регионы получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых, на эти цели до конца 2023 года будет предусмотрено не менее 500 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

"Мы предоставим субъектам Федерации принципиально новый инструмент развития. Что имеем в виду? А именно так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты. По ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 500 млрд рублей", - сказал он.

Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

По словам главы государства, при реструктуризации долгов регионов необходимо руководствоваться принципом справедливости. "Собственно говоря, как всегда. У одних субъектов Федерации объем накопленной коммерческой задолженности высокий, а другие, как известно, напротив, не набирали кредитов. Может получиться так, что сейчас они почувствуют себя в проигрыше. Так быть не должно, естественно, и не будет. Мы поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику", - отметил глава государства.

"Мы одна страна. Все уровни власти, бизнес должны работать в единой логике. И реструктуризация долгов, и новый инвестиционный ресурс в виде инфраструктурных кредитов позволят нам расширить горизонт планирования, запустить новые решения, связанные с реализацией национальных проектов, с отраслевыми стратегиями, с комплексным планом магистральной инфраструктуры", - добавил президент РФ.

Он отметил, что федеральные инфраструктурные кредиты – это мощный ресурс. "Но насколько он сработает для развития, для привлечения частных инвестиций, в огромной степени зависит от того, как будут действовать региональные управленческие команды: от их открытости для честного диалога с бизнесом, инвесторами, ну, и, конечно, в первую очередь, с гражданами", - заявил Путин.

"Инфраструктурные и бюджетные кредиты будут предоставляться под полным контролем Федерального казначейства. И только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне. (...) Масштаб проектов может быть разным. Главное, чтобы они служили людям и открывали новые возможности", - заключил он.