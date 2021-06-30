Челябинский губернатор после жалобы Путину назвал сроки запуска метро

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Метро в Челябинске планируют достроить в 2025 году, сообщил телеканалу "Россия 24" губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Жительница Челябинска ранее в среду в ходе "прямой линии" пожаловалась президенту, что в городе-миллионнике "со времен СССР" никак не достроят метро.

"В настоящий момент завершаются изыскания. Сегодня в тоннелях работают специалисты из Москвы. Мы планируем, что в следующем году мы завершим проектную часть и перейдем к стройке. Рассчитываем, что в 2025 году проект будет реализован", - сказал Текслер.

По его словам, осталось достроить 7 км подземной части системы, и в 2024-25 годах ветки будут вводиться поэтапно. Уже построено около 9 км подземного тоннеля и готово несколько станций.

Губернатор добавил, что вопрос достройки также важен с точки зрения безопасности, потому что региону приходится тратить несколько сот миллионов рублей в год на поддержание и эксплуатацию подземных выработок под центральной частью города.

Ранее сообщалось, что метрополитен Челябинска интегрируют в трамвайную сеть, для чего будет построено несколько наземных веток. Всего будет запущено 32 вагона метротрамвая, их по заказу области сделают на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. На эти цели регион получит инфраструктурный кредит в объеме 45-46 млрд рублей. Изначально предполагалось, что проект будет завершен в 2024 году.

Комментируя ситуацию, Владимир Путин отметил, что Челябинск "не единственный город такого масштаба, который столкнулся с таким проблемами", и что для ее решения в город, по его поручению выезжал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Он мне докладывал о том, что вопрос проработан. (...) Это должна быть такая гибридная транспортная связь и метро, и трамвайного сообщения, там, где удобнее по центру, с выходом наверх. Стоить это будет свыше 40 млрд рублей. Деньги у нас на это есть не только для Челябинска, но и для других населенных пунктов, где есть такие же проблемы", - сказал президент.

Он также уточнил, что на подобные инфраструктурные проекты регионам будет выделено 500 млрд рублей.

В мае 2021 года Хуснуллин говорил, что начатые проекты метро в городах-миллионниках будут завершены после поиска более дешевых решений, но новое метро там строить пока не будут. По его словам, города просят слишком много денег на эти проекты, а в правительстве считают строительство метро в этих города "пока нецелесообразным" и предлагают "делать ставку на железную дорогу".

Он отметил, что при первой оценке бюджеты на достраивание метро оказываются слишком высокими.

"Например, Челябинск - он тоже был 92 млрд первый подход к снаряду... То же самое по Красноярску: я считаю, что 100 млрд заявлена сумма достаточно большая, и мы найдем решение более дешевое, более оптимальное. Но начатое надо закончить, потому что это приводит к рискам технологическим, потому что мы под землей каналы прорыли. их нельзя так бросать, их надо заканчивать. Поэтому это будет отдельное индивидуальное решение", - сказал тогда Хуснуллин.

По его словам, в Челябинске проектировщики смогли найти варианты удешевления стройки и совмещения начатого метро с трамвайной сетью.

Первый проект метро в Челябинске появился в 1967 году, строительство ведется с 1992 года. На эти работы не хватает денег, в том числе из-за прекращения финансирования из федерального бюджета таких региональных проектов.