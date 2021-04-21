Президент РФ потребовал продлить ВСМ Москва - Казань до Екатеринбурга

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Строящаяся скоростная платная автомагистраль М-12 от Москвы до Казани должна быть продлена до Екатеринбурга уже к 2024 году, на что, в том числе, будут привлечены средства ФНБ, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в среду.

"Выделим средства из ФНБ на опорные магистрали. Прежде всего, нужно форсировать уже идущее строительство автомагистрали Москва - Казань - и, более того, продлить ее до Екатеринбурга. Завершить этот проект за три года. Таким образом, в 2024 году, с учетом действующей трассы Москва - Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги, будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть - от Балтики до Урала", - сказал президент.

В последние несколько лет проект ВСМ Москва - Казань активно прорабатывался. Предполагалось, что строительные работы могут начаться в 2019 году - с участка Железнодорожный (Подмосковье) - Гороховец (Владимирская область). В марте 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что строительство отложили из-за большой финансовой емкости объекта.