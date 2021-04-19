Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 141 404 998+685 495

В столице Индии на неделю ввели локдаун из-за COVID-19

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Власти индийской столицы Нью-Дели на фоне роста числа заражений коронавирусом ввели в городе полный локдаун до 26 апреля, сообщает издание India Today.

"Это маленький локдаун, только на шесть дней. Не покидайте Дели. Я очень надеюсь, что нам не нужно будет еще продлевать локдаун", - сказал главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

Он отметил, что в городе началась четвертая волна пандемии, и для здравоохранения это серьезное испытание. Последнее время в Дели выявляют около 25 тыс. новых случаев заражения каждый день.

"Если мы продолжим регистрировать так много случаев COVID-19 каждый день, я боюсь, система здравоохранения развалится", - сказал Кеджривал.

По данным источников, во время недели локдауна сотрудники частных компаний будут работать из дома. Ходить в офис смогут только госслужащие и работники жизненно необходимых служб. Кеджривал заявил, что свадьбы, тем не менее, можно будет проводить, если на них будут присутствовать не более 50 человек.

Ранее власти Дели уже закрыли рестораны, торговые центры и спортивные залы. Кинотеатры работают, но туда пускают только треть максимального числа посетителей.

С начала пандемии в Индии заразились коронавирусом более 15 млн человек, более 178 тыс. умерли.

Хроника коронавируса. Апрель.

18
В немецком Харбурге проходит кампания по информированию граждан о ситуации с коронавирусом15 апреля. На Филиппинах наблюдается самый большой рост случаев COVID-19 с начала пандемии, многие пациенты вынуждены находиться дома, не получая жизненно необходимой помощи из-за переполненных больниц и повышая риск заражения членов семьи.14 апреля. Во время священного для мусульман месяца Рамадан в мечетях Дубая сохраняются основные меры профилактики коронавируса.13 апреля. В Англии открылись спортивные залы, салоны красоты, парикмахерские, бассейны, библиотеки, зоопарки, парки развлечений и рестораны.12 апреля. Подземные переходы и другие общественные пространства в Варшаве дезинфицируют водой с высоким содержанием озона.11 апреля. Жители столицы Парагвая наблюдают за футбольным турниром.9 апреля. В дрезденском кинотеатре "Schauburg" открыли центр экспресс-тестирования на COVID-19.7 апреля. Напротив британского парламента в Лондоне появился стихийный мемориал жертвам пандемии.6 апреля. Итальянская полиция на вертолетах патрулирует Ливорно во время трехдневного карантина.5 апреля. Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране.2 апреля. Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия.1 апреля. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 апреля. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 апреля. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 апреля. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 апреля. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 апреля. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 апреля. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
В немецком Харбурге проходит кампания по информированию граждан о ситуации с коронавирусом
Хроника 09 января 2020 года – 19 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Нью-Дели Индия Коронавирус

Новости по теме

Новости

Антитеррористические учения начались почти по всей Украине

МИД сообщил о более чем 500 российских военных в ЦАР

Чехия исключит РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Чехия исключит РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 апреля

Власти Великобритании введут закон для защиты от "враждебных государств"

Власти Великобритании введут закон для защиты от "враждебных государств"
Пандемия коронавируса

Главный инфекционист США считает, что страна вернется к применению J&J

Главный инфекционист США считает, что страна вернется к применению J&J

Три человека погибли в результате стрельбы в Остине

Власти США задержали подозреваемого в стрельбе в Висконсине

Власти США задержали подозреваемого в стрельбе в Висконсине

Трамп призвал Байдена вывести военных из Афганистана раньше 11 сентября

Трамп призвал Байдена вывести военных из Афганистана раньше 11 сентября

В результате крушения поезда в Египте погибли 11 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');