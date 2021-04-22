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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:33Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 143 528 162+575 317

В мире от COVID из 143,5 млн заразившихся умерли более 3 млн человек

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 143 528 162, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 056 040 человек.

В число стран с 10 млн и более случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где всего выявлено 31 862 080 инфицированных COVID-19, умерли 569 401 заболевших.

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Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 15 616 130, число скончавшихся - 182 553, поправились более 13,4 млн человек.

Третью позицию в мире по числу инфицированных занимает Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 122 795 заболевших, из них умерли 381 475 человека, вылечились более 12,4 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 394,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 754 человека, в Индии - 133, в Бразилии - 1 785.

Хроника коронавируса. Апрель.

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