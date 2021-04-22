Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,7%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения настроений на внешних фондовых площадках, сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (Brent опустилась к $65 за баррель) из-за роста заболеваемости COVID-19 в Азии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4-0,7% во главе с бумагами АФК "Система".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3577,47 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1474,58 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2%.

Доллар просел до 76,43 рубля (-0,17 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,547% годовых (-1,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+2%), расписки TCS Group (+1,9%), бумаги "НЛМК" (+1,4%), "Северстали" (+1,4%), ВТБ (+1,3%), "ММК" (+1,1%), UC Rusal (+1,1%), Polymetal (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), расписки Ozon (+0,2%), "МТС" (+0,1%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" (+0,1%, до 5937,5 рубля) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2020 год в размере 213 рублей на акцию; с учетом уже выплаченных дивидендов за 9 месяцев общие выплаты по итогам 2020 года составят 259 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов предложено установить 5 июля 2021 года.

Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендовал финальные дивиденды за 2020 год в размере 387,15 руб. на акцию, отсечку реестра акционеров под выплаты рекомендовано установить 7 июня, сообщила компания.

Polymetal в январе-марте увеличил производство на 3% в годовом выражении, до 375 тыс. унций в золотом эквиваленте, сообщила компания. Выручка Polymetal в I квартале выросла на 20%, до $593 млн на фоне высоких цен на золото и серебро.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,1%).

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг нельзя назвать однозначно позитивным: рынки Азии испытывают проблемы с ростом на фоне антирекордов COVID-19 в Индии, а также потенциальных угроз двусторонним отношениям США и Китая. В начале торгов отечественный рынок акций может продолжить консолидацию с фокусом на небольшое снижение. Отчетность по МСФО предоставит НЛМК, а Polymetal сообщил свои операционные результаты за I квартал.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, отскоку индексов акций вверх способствовало некоторое улучшение ожиданий инвесторов по динамике восстановления мировой экономики на фоне активного процесса вакцинации в США. Так, по заявлению президента страны Джо Байдена, удалось перевыполнить план по вакцинации и уже к 92 дню его президентства достигнуть отметки в 200 млн вакцинированных (первоначально по плану предполагалось 100 млн вакцинированных за 100 дней президентства, в дальнейшем планы были повышены до 200 млн).

Дополнительным фактором, способствующим восстановлению рынков, выступает ожидание блока макроэкономической статистики, который будет опубликован во второй половине недели. Последнее время тональность данных была позитивной для рынков. В результате инвесторы ожидают, что статистика, которая выйдет в четверг-пятницу, может способствовать росту рисковых активов. Основное внимание игроков будет уделено предварительным данным по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые выйдут в пятницу.

Учитывая внешний фон, можно ожидать перехода российского рынка акций в консолидацию, что позволит индексу МосБиржи удержать позиции в верхней половине диапазона 3500-3600 пунктов, считает Зварич.

В США в среду индексы рынка акций выросли на 0,9-1,2% после снижения по итогам двух предыдущих торговых сессий, спросом пользовались бумаги компаний, которые зависят от восстановления экономики.

Ранее на этой неделе индексы Dow Jones и S&P 500 отступили от рекордных отметок, достигнутых в прошлую пятницу. Аналитики связывали это снижение с ростом случаев COVID-19 в мире, особенно в Индии и Японии, отмечает MarketWatch.

В четверг в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел всего на 0,04%).

Нефть

Нефть утром в четверг дешевеет на данных о неожиданном росте запасов нефти в США (впервые за 4 недели) и опасениях относительно спроса на топливо в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Азии; цена Brent находится на $0,8 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $65,11 за баррель (-0,3% и -1,9% в среду), июньская цена WTI - $61,11 за баррель (-0,4% и -2,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 3,55-4,4 млн баррелей), запасы бензина выросли на 85 тыс. баррелей (ожидался рост на 1 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,07 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,7 млн).

Инвесторы обеспокоены возобновлением роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран, которое ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса.

Власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели. Тем временем в отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений - при том, что всего через три месяца в стране должны начаться Олимпийские игры.

В центре внимания участников рынка также перспективы принятия в США законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), в соответствии с которым министерство юстиции США сможет подавать антимонопольные иски против государств ОПЕК, отмечают аналитики.