В Индии за сутки выявили почти 315 тысяч случаев COVID-19

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Индии за сутки зарегистрированы 314 835 случаев COVID-19 - это рекордный прирост среди стран мира, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 15,9 млн. Умерли за сутки 2 104 пациента, общее число летальных исходов достигло 184 657.

Индия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19 после США, где зарегистрированы без малого 32 миллиона случаев болезни, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом больницы в Индии не справляются с нагрузкой и испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентов.

Один из штатов, в котором ситуация с коронавирусом наиболее тяжелая, является Махараштра (административный центр - Мумбаи). Накануне сообщалось, что в городе Насик из-за утечки кислорода в больнице умерли 22 пациента с COVID-19.