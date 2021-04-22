Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

В Индии за сутки выявили почти 315 тысяч случаев COVID-19

В Индии за сутки выявили почти 315 тысяч случаев COVID-19
Фото: Anindito Mukherjee/Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Индии за сутки зарегистрированы 314 835 случаев COVID-19 - это рекордный прирост среди стран мира, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 15,9 млн. Умерли за сутки 2 104 пациента, общее число летальных исходов достигло 184 657.

Индия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19 после США, где зарегистрированы без малого 32 миллиона случаев болезни, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом больницы в Индии не справляются с нагрузкой и испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентов.

Один из штатов, в котором ситуация с коронавирусом наиболее тяжелая, является Махараштра (административный центр - Мумбаи). Накануне сообщалось, что в городе Насик из-за утечки кислорода в больнице умерли 22 пациента с COVID-19.

Акции в поддержку Навального в России и в мире

15
МоскваМоскваСанкт-ПетербургВладивостокУлан-УдэМельбурн, АвстралияСанкт-ПетербургМоскваРим, ИталияНовосибирскБерлин, ГерманияМоскваВладивостокЛондонМосква
Москва
Индия коронавирус

Новости

Швейцария начала расследование против Credit Suisse в связи с Archegos

Швейцария начала расследование против Credit Suisse в связи с Archegos

Саммит НАТО в 2021 году состоится 14 июня

Пандемия коронавируса

В мире от COVID из 143,5 млн заразившихся умерли более 3 млн человек

Пандемия коронавируса

В Мексике и Польше обнаружены поддельные вакцины Pfizer

В Мексике и Польше обнаружены поддельные вакцины Pfizer

Что случилось этой ночью: четверг, 22 апреля

WSJ узнала о намерении Байдена признать геноцид армян в Османской империи

WSJ узнала о намерении Байдена признать геноцид армян в Османской империи

Фигурантам дела о заговоре против Лукашенко предъявлено обвинение

Фигурантам дела о заговоре против Лукашенко предъявлено обвинение
Пандемия коронавируса

Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников COVID-ограничений

Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников COVID-ограничений

Елизавета II поблагодарила всех за поддержку в свой первый день рождения без мужа

В Чехии задержали не менее пяти подозреваемых в работе на разведку РФ

В Чехии задержали не менее пяти подозреваемых в работе на разведку РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');