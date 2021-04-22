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"Магнит" начал внедрять сервис "оплаты взглядом"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" начал внедрять технологию оплаты с помощью биометрии в своих магазинах.

Сервис ("оплата взглядом") уже доступен в десяти магазинах в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону. К июню "Магнит" планирует подключить к сервису более 100 торговых точек в Москве и Краснодаре, говорится в сообщении компании.

Сервис внедряется совместно со Сбербанком. Чтобы воспользоваться опцией оплаты с помощью биометрии, необходимо быть клиентом банка и заранее в отделении или в мобильном приложении активировать распознавание по лицу и указать карту, с которой будут списываться средства. На кассе в магазинах "Магнит", где тестируется технология, на дисплее планшета нужно выбрать кнопку "Оплатить одним взглядом".

"Предварительные результаты показывают, что процесс оплаты покупок ускорился в несколько раз", - сказал директор департамента розничных технологий "Магнита" Эдуард Ирышков (его слова процитированы в сообщении).

По словам Ирышкова, "вместо 34 секунд при оплате наличными и 15 секунд при безналичной оплате теперь тратится всего 3 секунды". "Решение о масштабировании мы будем принимать, когда изучим отклик покупателей и потенциальное влияние сервиса на бизнес-показатели", - сказал директор департамента.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по размеру выручки. На конец декабря сеть компании объединяла 21 564 магазина, в том числе 14 911 магазинов "у дома".

Ранее сервис оплаты с помощью биометрии начала внедрять в своих магазинах X5 Retail Group (также совместно со Сбербанком). В проекте участвуют около 200 супермаркетов "Перекресток" и несколько "Пятерочек".

Магнит Сбербанк Эдуард Ирышков

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