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В "Перекрестках" запустили оплату покупок "взглядом"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, Сбербанк и Visa объявили, что запускают сервис оплаты с помощью биометрии на кассах самообслуживания в магазинах сети Х5.

К сервису уже подключили 52 супермаркета "Перекресток". К концу марта с ним будут работать уже в 150 "Перекрестках". В апреле его подключат в нескольких магазинах формата "у дома" сети "Пятерочка" в Москве.

После обкатки технологии и изучения отзывов покупателей Х5 может распространить сервис на все регионы присутствия.

Система работает только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5 и только для карт Сбербанка. Идентификация покупателя по биометрии работает на основании технологии VisionLabs и разработок Лаборатории инноваций Х5. Visa в пресс-релизе названа стратегическим партнером проекта.

"Оплата взглядом занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной транзакцией банковской картой", - сообщил ритейлер.

Покупателю нужно будет в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" выбрать пункт "Оплата одним взглядом" (в разделе "Карты" или "Профиль") и указать карту, с которой будут списываться средства при оплате по лицу. На кассах самообслуживания он сначала отсканирует выбранные товары, затем выберет режим "Оплата одним взглядом", "на пару секунд" снимет маску и посмотрит в камеру. "Ни банковская карта, ни смартфон не понадобятся", - говорится в пресс-релизе.

Сбербанк ранее запустил технологию оплаты с помощью биометрии в сети кафе Prime в Москве.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. По итогам 2020 года розничная выручка компании составила 1,97 трлн рублей. На конец декабря под управлением Х5 было 17 707 магазинов.

Сбербанк X5 Retaul Group Visa Перекресток Пятерочка Москва VisionLabs

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