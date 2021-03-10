В "Перекрестках" запустили оплату покупок "взглядом"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, Сбербанк и Visa объявили, что запускают сервис оплаты с помощью биометрии на кассах самообслуживания в магазинах сети Х5.

К сервису уже подключили 52 супермаркета "Перекресток". К концу марта с ним будут работать уже в 150 "Перекрестках". В апреле его подключат в нескольких магазинах формата "у дома" сети "Пятерочка" в Москве.

После обкатки технологии и изучения отзывов покупателей Х5 может распространить сервис на все регионы присутствия.

Система работает только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5 и только для карт Сбербанка. Идентификация покупателя по биометрии работает на основании технологии VisionLabs и разработок Лаборатории инноваций Х5. Visa в пресс-релизе названа стратегическим партнером проекта.

"Оплата взглядом занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной транзакцией банковской картой", - сообщил ритейлер.

Покупателю нужно будет в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" выбрать пункт "Оплата одним взглядом" (в разделе "Карты" или "Профиль") и указать карту, с которой будут списываться средства при оплате по лицу. На кассах самообслуживания он сначала отсканирует выбранные товары, затем выберет режим "Оплата одним взглядом", "на пару секунд" снимет маску и посмотрит в камеру. "Ни банковская карта, ни смартфон не понадобятся", - говорится в пресс-релизе.

Сбербанк ранее запустил технологию оплаты с помощью биометрии в сети кафе Prime в Москве.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. По итогам 2020 года розничная выручка компании составила 1,97 трлн рублей. На конец декабря под управлением Х5 было 17 707 магазинов.