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"Магнит" запустил в регионах доставку из сети "Магнит Косметик"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" запустил собственный сервис экспресс-доставки из магазинов "Магнит Косметик" в регионах.

Доставка теперь доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Воронеже и Челябинске. До конца апреля к сервису будут подключены магазины в Уфе, Нижнем Новгороде, Перми, Оренбурге, Ижевске и Тюмени.

Проект стартовал в сотрудничестве с сервисом "Яндекс.Еда", эксперты которого стали частью команды разработки приложения. Доставка бесплатная, минимальный заказ - 500 рублей, оплата осуществляется только онлайн. Заказ можно оформить в мобильном приложении "Магнит Доставка".

В настоящее время "Магнит" развивает семь проектов онлайн-доставки - как самостоятельно, так и в сотрудничестве с партнерами. Сервисы e-commerce охватывают более 1,3 тысячи магазинов в 58 регионах и 94 городах. Около 60% выручки от онлайн-проектов генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ежедневно "Магнит" выполняет около 9,5 тысяч заказов в день. Средний чек собственной доставки компании составляет около 1,4 тысячи рублей, что в 3,8 раза превышает аналогичный показатель в офлайн-магазинах (372 рубля в I квартале).

Ранее стало известно об открытии в Краснодаре первого хозяйственного магазина "Магнит Мастер". В таких точках будут продаваться промышленные товары для ремонта и работ по дому, посуда, другие товары для дома, а также бытовая химия, косметика и сезонные товары.

Магнит

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