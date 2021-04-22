Госдума с июля отменит ограничения по возврату валютной выручки для несырьевого экспорта

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Госдума по поручению президента упростит условия работы для несырьевых экспортеров. Это потребует отменить с 1 июля 2021 года установленное законом о валютном регулировании ограничение по возврату валютной выручки для несырьевого экспорта, заявил на заседании первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

Сейчас экспортеры, работающие с несырьевыми товарами, могут не возвращать выручку, только если договоры и цена расчетов зафиксированы в рублях.

21 апреля Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что нужно упростить условия работы для несырьевых экспортеров в сфере валютного контроля.

"Нужно снять для этих экспортеров все избыточные ограничения в сфере валютного контроля. Это одна из проблем, такой порядок должен заработать уже с июля текущего года", - сказал он и потребовал принять необходимые поправки "максимально быстро, в весеннюю сессию".

Репатриация валюты - это зачисление валютной выручки резидентов или возврат валютных авансов резидентов на счета внутри страны. Эта возможность позволяет ограничить отток денежных средств из страны. Репатриация при экспорте предусматривает обеспечение получения на счета в России выручки по таким контрактам, как в иностранной валюте, так и в рублях.

С 1 января 2020 года вступил в силу закон, который уже отменил репатриацию рублевой выручки по несырьевому экспорту. То есть часть денег можно зачислять сразу на счет в иностранном банке, но чтобы не возвращать выручку в таких договорах, российский рубль должен быть и валютой цены договора и валютой расчетов. Данная льгота не коснулась внешнеторговых договоров на поставку древесины, угля и необработанных лесоматериалов.

Кроме того, принятые ранее поправки в законодательство предусмотрели поэтапную отмену репатриации рублевой выручки по некоторым сырьевым товарам. Так, с 2020 года валютные резиденты России могут оставлять за границей 10% цены договора; с 2021 - 30%; с 2022 - 50%; с 2023 - 70%; с 2024 - 100%.

По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году составил $161,3 млрд. Основную часть его структуры составляет металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%), химические товары (16%).