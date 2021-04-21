Думе предложили упростить валютный контроль для несырьевых экспортеров

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил до конца весенней сессии Госдумы внести поправки в действующее законодательство о валютном регулировании и упростить регулирование для несырьевых экспортеров.

"Нужно существенно упростить условия для работы несырьевых экспортёров, мы уже идем, конечно, по этому пути в течение нескольких лет, но нужно снять для этих экспортеров все избыточные ограничения в сфере валютного контроля. Это одна из проблем, такой порядок должен заработать уже с июля текущего года", - сказал президент в ходе послания Федеральному собранию.

"Не раз обсуждали этот вопрос. Все поправки в законодательство нужно принять максимально быстро, в весеннюю сессию (до 24 июня - ИФ)", - добавил Путин.