"Траст" потребовал от "Вандеркинд" Мамута досрочно вернуть 2,6 млрд рублей

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Банк "Траст" подал в Арбитражный суд Москвы еще один иск к АО "Вандеркинд" (подконтрольно Александру Мамуту, развивает по франшизе сеть магазинов детских игрушек Hamleys), на этот раз сумма требований составила 2,597 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Это общая сумма долга компании, иск был подан после отправки требования о досрочном погашении этого долга (2,6 млрд рублей), сообщил "Интерфаксу" представитель "Траста". Предыдущий иск на сумму почти 500 млн рублей включает в себя только просроченные обязательства по основному долгу, добавил он.

"Траст" в конце февраля 2021 года подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Вандеркинд" на 498,9 млн рублей, его рассмотрение назначено на 18 мая 2021 года). Иск связан с просрочкой по основному долгу компании перед банком на 500 млн рублей, образовавшейся после 31 декабря 2020 года, пояснил тогда "Траст". Общий долг "Вандеркинд" перед "Трастом" превышает 2,5 млрд рублей, отмечал банк.

"Траст" в январе 2021 года подал в Пресненский суд Москвы иск к Мамуту из-за невыплаты процентов по кредиту на сумму свыше 1 млрд рублей. Общий долг компаний бизнесмена перед "Трастом" составляет порядка 23 млрд рублей, основная его часть приходится на кинобизнес. Обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО "Синема парк" составляют порядка 19 млрд рублей, они не обслуживаются с марта 2020 года.

АО "Вандеркинд" - структура Ideas4retail, которая владеет эксклюзивными правами на развитие британской сети магазинов детских товаров Hamleys в России. В 2019 году "Коммерсантъ" писал, что основной владелец Ideas4Retail Мамут (его структуре A&NN Investments принадлежит 90% в компании) выставил на продажу сеть Hamleys в России. Эта сеть объединяет девять магазинов (семь в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Сочи). В 2019 году сеть Hamleys в России, по данным "Коммерсанта", получила 1,78 млрд рублей выручки и 199 млн рублей EBITDA до выплаты роялти.