Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

Си Цзиньпин подтвердил цель Китая достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин на организованном США климатическом саммите подтвердил планы Китая выйти на пик по углеродным выбросам к 2030 году и достигнуть углеродной нейтральности до 2060 года.

Об этих целях впервые Си Цзиньпин впервые объявил в сентябре 2020 года в видеообращении к Генассамблее ООН.

Ранее на саммите президент Джо Байден заявил, что США к 2030 году планируют снизить выбросы парниковых газов на 50-52% по сравнению с уровнем 2005 года, а к 2050 году - создать экономику с нулевыми выбросами. Предполагается, что энергетический сектор США к 2035 году должен полностью избавиться от углеродного загрязнения. Чтобы достичь этой цели, США разработают национальную климатическую стратегию, она будет обнародована в 2021 году.

Представляя эти планы, Байден заявил, что борьба с глобальным потеплением, помимо прочего, поможет экономике США, в частности, позволит создать миллионы рабочих мест, в частности, за счет строительства инфраструктуры для источников чистой энергии.

КНР Си Цзиньпин Джо Байден США Генассамблея ООН

Новости по теме

Новости

Рубль начал активно расти к доллару и евро после заявлений Шойгу

Индекс Мосбиржи обновил максимум, превысив 3605,5 пункта

Индекс Мосбиржи обновил максимум, превысив 3605,5 пункта

Кондитеры РФ пытаются "не уронить до нуля" экспорт в Евросоюз

Кондитеры РФ пытаются "не уронить до нуля" экспорт в Евросоюз

Структура Мамута потребовала лишить банк "Траст" лицензии

Решение о выводе войск из ЮВО и ЗВО приблизило индекс Мосбиржи к 3600 пунктам

Решение о выводе войск из ЮВО и ЗВО приблизило индекс Мосбиржи к 3600 пунктам

Швейцария начала расследование против Credit Suisse в связи с Archegos

Швейцария начала расследование против Credit Suisse в связи с Archegos

Минэкономразвития ждет укрепления курса до 71-72 руб. за доллар к концу года

Греф рассказал о решении возникающих проблем в партнерстве с Mail.ru

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');