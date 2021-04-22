Си Цзиньпин подтвердил цель Китая достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин на организованном США климатическом саммите подтвердил планы Китая выйти на пик по углеродным выбросам к 2030 году и достигнуть углеродной нейтральности до 2060 года.

Об этих целях впервые Си Цзиньпин впервые объявил в сентябре 2020 года в видеообращении к Генассамблее ООН.

Ранее на саммите президент Джо Байден заявил, что США к 2030 году планируют снизить выбросы парниковых газов на 50-52% по сравнению с уровнем 2005 года, а к 2050 году - создать экономику с нулевыми выбросами. Предполагается, что энергетический сектор США к 2035 году должен полностью избавиться от углеродного загрязнения. Чтобы достичь этой цели, США разработают национальную климатическую стратегию, она будет обнародована в 2021 году.

Представляя эти планы, Байден заявил, что борьба с глобальным потеплением, помимо прочего, поможет экономике США, в частности, позволит создать миллионы рабочих мест, в частности, за счет строительства инфраструктуры для источников чистой энергии.