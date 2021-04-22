Климатическая повестка с политическим окрасом. Обобщение

Президент США Джо Байден выступает во время саммита по климату Фото: Al Drago-Pool/Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - США, два месяца назад вернувшиеся в Парижское соглашение, после того, как покинули его в 2020 году во время президентства Дональда Трампа, стали организатором двухдневного виртуального саммита лидеров по вопросам климата. Президенты всех стран, начиная свои выступления, не преминули отметить, что рады возвращению США к сотрудничеству по климату.

В двухдневном "экологическом марафоне", инициатором которого стал новый американский президент Джо Байден, принимают участие около 40 лидеров государств, в том числе глава России Владимир Путин. Его участие в этом мероприятии было под вопросом практически до последнего момента, и только за два дня до начала саммита пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что климат и экология являются приоритетом для РФ.

На вопрос, планирует ли Путин использовать выступление на предстоящем климатическом саммите для налаживания отношений с Западом, Песков сказал: "Нет такого понятия "отношения с Западом". Запад - это одна из четырех сторон света". "Мероприятие это многостороннее, оно посвящено климату и экологии, это является важным приоритетом для нашей страны. Именно исходя из этого, президент, получив всю полноту информации, принял решение выступить на нем", - уточнил Песков.

За климат бьемся кулаками

В течение последнего года практически все крупнейшие мировые корпорации заявили о планах снижения выбросов углеводородов в перспективе 2030-2050 годов. Однако заявлять и делать - разные вещи. Так, например, вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун, выступивший на тематической конференции, считает, что климатические цели должны быть более короткими, так как не все доживут до декларируемых долгосрочных перспектив.

В Лондоне накануне саммита лидеров по климату были задержаны девять экоактивисток движения Burning Pink, устроившие акцию протеста у штаб-квартиры банка HSBC, который ранее заявил о планах сокращения выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году. По информации лондонской полиции, на окна банка были прикреплены наклейки "80 миллиардов фунтов стерлингов на ископаемое топливо за последние пять лет". Видимо, защитники природы тоже не слишком верят в громкие заявления, так как утверждают, что банк продолжает финансировать угольную отрасль.

Времени мало, но мы справимся

Президент США заявил о необходимости совместных действий стран, в первую очередь тех, кто представляет крупнейшие экономики мира, для преодоления климатического кризиса. "Правда в том, что на долю Америки приходится менее 50% от мировых выбросов. Ни одна страна не может разрешить этот кризис в одиночку, и я знаю, вы все полностью это понимаете. Все мы, и в особенности те из нас, кто представляют крупнейшие экономики мира, мы должны сделать шаг вперед", - сказал Байден на виртуальном климатическом саммите в четверг.

По его словам, нынешнее десятилетие играет ключевую роль, так как решения, принимаемые в этот период, определят, удастся ли решить проблему глобального потепления. "Времени мало, но я уверен, что мы можем справиться с этой задачей. И я верю, что мы сделаем это", - сказал Байден.

Байден еще во время предвыборной гонки обещал взять курс на активное использование в США "чистых" источников энергии и сокращение вредных выбросов в атмосферу. Так, США к 2030 году планируют снизить выбросы парниковых газов на 50-52% по сравнению с уровнем 2005 года, а к 2050 году - создать экономику с нулевыми выбросами. Также энергетический сектор Соединенных Штатов к 2035 году должен полностью избавиться от углеродного загрязнения. Чтобы достичь этой цели, США разработают национальную климатическую стратегию. Ее обнародуют в этом году.

Американские СМИ отмечают, что цель по сокращению парниковых газов достижима, только если резко уменьшить использование нефти, газа и угля в каждом секторе экономике. Даже у администрации экс-президента Барака Обамы были менее амбициозные климатические планы. Обама планировал сократить выбросы на 25-28% к 2025 году.

Преференции за инвестиции

Во время включения Путина на саммите произошла техническая заминка - его выступление наложилось на речь президента Франции Эммануэля Макрона, которая шла в записи. Но неожиданную накладку удалось быстро ликвидировать, и госсекретарь США Энтони Блинкен предоставил слово российскому президенту, дожидавшемуся своей очереди в прямом эфире.

Накануне саммита Путин выступал с ежегодным посланием Федеральному собранию, часть которого была посвящена экологии. Так, Путин заявил, что объем выбросов парниковых газов в России в перспективе ближайших 30 лет должен быть ниже, чем в Евросоюзе. Кроме того, российский президент призвал распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы РФ, испытывающих острые проблемы с качеством воздуха и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Сейчас эта система действует в двенадцати крупнейших индустриальных городах России, где к 2024 году объем вредных выбросов должен снизиться на 20%.

В четверг, выступая на саммите, президент РФ подчеркнул, что Россия заинтересована в активизации международных усилий для решения проблемы парниковых газов. "От успеха этих усилий во многом зависит судьба всей нашей планеты (...), считаем, что надежной правовой основой для создания работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии ООН", - сказал он. Путин заверил, что Россия "со всей серьезностью подходит к реализации своих международных обязательств в данной сфере".

Он подчеркнул, что по сравнению с 1990 годом Россия в два раза уменьшила выбросы - с 3,1 млрд тонн эквивалента СО2 до 1,6 млрд тонн. "Сейчас, как результат, 45% нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. А уровень эмиссии парниковых газов на АЭС на всем их жизненном цикле, как известно, почти нулевой", - заключил Путин.

Кроме того, Россия готова рассмотреть возможность предоставления преференций зарубежным компаниям, готовым инвестировать в "чистые технологии" при осуществлении проектов в РФ. "Борьба за сохранение климата, конечно же, призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов. Рассмотреть возможность преференцией даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в "чистые технологии", в том числе, и у нас в стране", - сказал Путин, выступая на Климатическом саммите в режиме видеоконференции.

Россия искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества с тем, чтобы продолжить поиск действенных решений проблем изменения климата, как и других острых глобальных проблем. "Собственно, этому и должны послужить итоги нынешнего видеосаммита", - резюмировал президент РФ.

Турция также призвала иностранных инвесторов к участию в экологической трансформации промышленности страны. "Продолжается борьба с изменением климата. Любые действия, которые мы предпринимаем или будем предпринимать, потребуют высокого уровня инвестиций. В условиях пандемии COVID-19 мы понимаем, что необходимо предпринимать усилия для восстановления государства, при этом не забывая о зеленой трансформации индустриального сектора - это один из аспектов, который является частью нашего пакета экономических преобразований. Нам необходимо для этого создание новых возможностей для инвестирования. Крупнейшие преобразования невозможно проводить в одиночку, и зеленая трансформация, и другие виды промышленности зависят от сотрудничества с другими странами. Надеемся, что соответствующие решения будут приняты на глобальном уровне", - заявил в ходе своего выступления президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Меньше угля

"Я рада, что США вернулись к совместной работе по климатической политике", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель. "У нас уже существует политика перехода к климатически нейтральным эмиссиям", - напомнила она. Канцлер пообещала, что до 2038 года Германия откажется от угольных электростанций. "Мы больше будем инвестировать в обновляемые источники энергии", - сказала она.

Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил планы Китая выйти на пик по углеродным выбросам к 2030 году и достигнуть углеродной нейтральности до 2060 года, при этом в период с 2026 по 2030 год страна будет постепенно сокращать потребление угля. Китайский лидер отметил, что страна будет строго контролировать проекты в сфере теплоэнергетики, рост потребления угля в период "14-й пятилетки" (2021-2025 годы) и постепенно сокращать его в период "15-й пятилетки" (2026-2030 годы). Кроме того, Китай решил принять Кигалийскую поправку к "Монреальскому протоколу", чтобы усилить управление и контроль за парниковыми газами, не являющимися диоксидом углерода.

Климат vs. политика

Несмотря на важность для всего человечества провозглашаемых экологических целей, климатической повестке мешает политическая. Так, посол ЕС в Москве Маркус Эдерер на видеоконференции Ассоциации европейского бизнеса в России "Россия и Европа в завтрашнем мире" сказал, что дискуссиям Евросоюза и России по климатическим вопросам мешает ситуация с высылкой дипломатов. "Я вижу, что все на самом деле смотрят в одном направлении, все более-менее согласны с повесткой дня. Да, у всех есть свои какие-то коррективы, но, так или иначе, взгляд един", - сказал он.

При этом он отметил, что последние высказывания министров иностранных дел говорят о том, что отношения, конечно же, ухудшаются. "Пока, возможно, мы даже не достигли дна, но мы можем исследовать зоны сотрудничества и касательно изменения климата. К сожалению, дискуссиям помешала высылка европейских дипломатов из России", - добавил Эдерер. "Если мы сотрудничать не будем в этой области (и не много, кстати говоря, возможностей для сотрудничества осталось сейчас в текущем политическом климате), и если мы сейчас не начнем работать вместе, то в итоге и этот вопрос станет поводом для раздражения и конфронтации", - резюмировал он.

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сравнила сохранение климата со страхованием жизни и призвала распространить на весь мир цель климатической нейтральности к 2050 году. "Для спасения климата нам нужен весь мир. И ведущие экономики мира должны взять на себя лидирующую роль и создать условия для новых возможностей. Давайте договоримся о цели климатической нейтральности по всему миру. И это даст возможность выйти к 2050 году на чистые, нейтральные выбросы", - призвала глава Европейской комиссии.

Она сообщила, что накануне Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали проект Европейского закона о климате. Этот закон - один из ключевых элементов европейского "зеленого курса". Он закрепляет приверженность ЕС достижению климатической нейтральности к 2050 году и промежуточную цель сокращения нетто-выбросов парниковых газов к 2030 году как минимум на 55% от уровня 1990 года. На это, по словам фон дер Ляйен, дали согласие 27 стран. "Это дает возможность для новой экономики, новых рынков, новых технологий и промышленности. И это дает возможность будущему развиваться по-новому", - заявила председатель ЕК, напомнив, что план восстановления экономики ЕС в 1,8 трлн евро ориентирован на борьбу против изменений климата.