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Brent подорожала до $65,82 за баррель

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне неоднозначных сигналов в отношении ближайших перспектив спроса.

Данные из США и Великобритании указывают на растущий спрос, в то время как в ряде азиатских стран, включая Индию и Японию, ждать восстановления потребления в ближайшее время не приходится, поскольку заболеваемость COVID-19 остается высокой и действуют ограничительные меры, пишет Bloomberg.

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Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в пятницу составляет $65,82 за баррель, что на $0,42 (0,64%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,08 (0,1%) - до $65,4 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $61,92 за баррель, что на $0,49 (0,8%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $0,08 (0,1%) - до $61,43 за баррель.

"Рынок мечется между сигналами о слабости спроса в краткосрочной перспективе и позитивными прогнозами на будущее", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Group Хоуи Ли, предупреждая, что рыночная волатильность может увеличиться.

С начала текущей недели Brent потеряла 1,4%, WTI - 1,9%.

Тем не менее в данный момент цены на нефть более чем на 25% выше, чем в начале текущего года.

нефть

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