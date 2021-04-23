Режим ЧС объявят в четырех японских префектурах

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная группа экспертов в Японии одобрила план введения режима чрезвычайной ситуации в префектурах Токио, Осака, Хего и Киото, сообщает телеканал NHK.

"Если мы не примем более решительных мер, мы не сможем сдержать варианты коронавируса, которые являются более заразными", - заявил министр экономического возрождения Нисимура Ясутоси, отвечающий за борьбу с коронавирусом на совещании экспертов.

Ожидается, что правительство официально примет решение по этому плану на заседании целевой группы в пятницу после того, как он будет представлен парламенту.

Вечером премьер-министр Есихидэ Суга проведет пресс-конференцию, где объяснит детали. Чрезвычайное положение вступит в силу в воскресенье и продлится до 11 мая.

В четверг в префектуре Осака было зафиксировано самое большое число заражений COVID-19 за день - более 1, 1 тыс. новых случаев.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 553 тыс.258 случаев заражения COVID-19, более 9,7 тыс. скончались, выздоровели более 491 тыс.

Ранее сообщалось, что правительство готовится объявить режим ЧС в Токио, а также в префектурах Осака и Хего. В случае введения режима ЧС, это будет уже третий с апреля прошлого года случай, когда власти страны применяют эту меру.