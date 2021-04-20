Минфин и Минэнерго согласовали изменение демпфера по топливу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Минфин и Минэнерго согласовали законопроект о корректировке параметров демпфирующего механизма для внутрироссийского топливного рынка. Поправки в Налоговый кодекс внесены на рассмотрение в правительство РФ, говорится в совместном пресс-релизе ведомств.

Демпфирующий механизм, позволяющий минимизировать колебания мировых цен на нефть на конечные розничные цены внутреннего рынка нефтепродуктов, начал применяться с 1 января 2019 года. Благодаря его работе рост цен на бензин на АЗС в 2019 году был сопоставим с инфляцией, а в 2020 году составил всего 2,5%, что ниже инфляции почти вдвое. Это были самые низкие показатели за последние несколько лет, отмечают ведомства.

"В текущих макроэкономических условиях из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть правительством РФ было принято решение о донастройке механизма демпфера для удержания розничных цен на топливо в пределах инфляции и поддержания экономики нефтепереработки", - говорится в пресс-релизе.

Внесенный в правительство законопроект предусматривает снижение индикативной цены автомобильного бензина в формуле демпфирующего механизма с 1 мая 2021 года по 1 января 2022 года на 4000 рублей за тонну по сравнению с действующей ставкой, а с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 - на 2700 рублей за тонну по сравнению с установленной сейчас в Налоговом кодексе.

С 1 января 2023 года будет проводиться индексация индикативной цены бензина на 3%.

Помимо этого, предполагается снижение с 5% до 3% ежегодной индексации базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу, начиная с 1 января 2022 года.

По мнению ведомств, эти меры позволят увеличить объём компенсационных выплат нефтеперерабатывающим заводам, за счет чего они смогут устанавливать отпускные цены, обеспечивающие достаточную маржинальность розничного сегмента при сохранении цен на АЗС в пределах инфляции.

"Общий объем расходов бюджета, возникающих при предлагаемой корректировке демпфера, составит 350 млрд рублей за период 2021-2023 годов. В соответствии с достигнутыми договоренностями, примерно половина расходов бюджета будет компенсирована за счёт увеличения НДПИ на нефть. Впрочем, рост НДПИ не окажет существенного влияния на финансово-экономическое положение нефтяных компаний: величина компенсации корректировки демпфера отраслью не превысит 1,4% от прогнозной EBITDA за период 2021-2023 годов по пяти крупнейшим вертикально интегрированным нефтяным компаниям", - подчеркивается в пресс-релизе.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, и экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, бюджет платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

С конца прошлого года российский топливный рынок столкнулся с ростом биржевых цен на бензин, в начале этого года начался рост цен на АЗС. Отраслевые эксперты связывают это с индексацией базовых цен для внутреннего рынка нефтепродуктов (их рост с 1 января 2021 года составил 5%), которая произошла в рамках демпферного механизма. Нефтяные компании не единожды поднимали вопрос о корректировке демпфера, но Минфин выступал против.

Однако после ряда совещаний у вице-премьера Александра Новака было принято решение, что скорректированные параметры демпфера на топливо могут заработать с 1 мая. Также решено, что базовые цены на нефтепродукты в формуле демпфера будут корректироваться на фактический рост розничных цен.