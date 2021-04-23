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Сбербанк подсчитал, что 56% кредитов по льготной ипотеке берут молодые семьи

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - За время действия программы льготной ипотеки Сбербанк выдал более 236 тысяч кредитов на 628 млрд рублей, при этом 56,1% займов взяли молодые пары, состоящие в браке, сообщила пресс-служба банка со ссылкой на исследование сервиса "ДомКлик".

"При этом у большинства из тех, кто оформляет ипотеку с господдержкой нет детей, и они покупают жилплощадь на перспективу", - говорится в сообщении.

Средний размер кредита по льготной ипотеке составляет около 2,6 млн рублей.

Вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев, комментируя через пресс-службу, отметил, что только у 7,7% заемщиков, которые состоят в браке, есть дети, еще около 43% ипотечных заёмщиков не состоят в браке и покупают новую жилплощадь, чтобы "расшириться перед рождением детей"

По данным исследования, наиболее активными заемщиками по льготной программе являлись женщины, на их долю пришлось 51,22% всех выданных кредитов. Чаще всего ипотеку оформляли женщины сразу трёх возрастных групп: 30-35 лет (9,01%), 35-40 лет (9,09%), старше 50 лет (9,08%).

Доля мужчин среди ипотечных заёмщиков составила 48,78%. При этом ктивнее всего через льготную ипотеку квартиры в новостройках покупали мужчины в возрасте 30-35 лет (11,78%), а также 25-30 лет (9,38%). Еще 9,65% мужчин, оформивших ипотеку в Сбербанке, приходится на категорию 35-40 лет.

Больше всего кредитов по льготной программе Сбер выдал в Москве - 18% от общего объёма выдачи (более 24 тыс. займов), Санкт-Петербурге - 10,8% (19,1 тыс. кредитов) и Красноярском крае - 3,9% (11,9 тыс. кредитов).

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставку по программе льготной ипотеки до 5,75% при регистрации сделки в электронном виде. Стандартная процентная ставка по ипотечной программе в банке составляет от 6,05% годовых.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.

В настоящее время правительство рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки для отдельных регионов, где не зафиксировано резкого роста цен на новостройки.

Сбербанк ДомКлик Николай Васев Москва Петербург Красноярский край

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