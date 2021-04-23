Сбербанк к 2024 году пересадит топ-менеджмент на электромобили

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк к 2024 году планирует пересадить топ-менеджмент в автомобили с гибридными и электрическими двигателями для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом говорится в годовом отчете банка для акционеров.

Документ указывает, что Сбербанк регулярно оценивает эмиссию CO от эксплуатации служебного транспорта и стремится снижать ее, например используя для поездок такси. Переход на использование электромобилей и "гибридов" для служебных поездок, позволит компании сократить выбросы CO с 38,5 тысяч тонн в 2016 году до 2,2 тысяч тонн к 2024 году.



Для решения проблемы с зарядкой аккумуляторов электрокаров, Сбербанк установит такие станции рядом со своими зданиями.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал о том, что партнерами экосистемы банка к 2023 году могут стать 500 тысяч компаний. Корпорация уже вложила в развитие своей экосистемы 150 млрд рублей.