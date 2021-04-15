Сбербанк снизил ставки по льготной ипотеке

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк снижает ставку по программе льготной ипотеки до 5,75%, сообщили в четверг в пресс-службе банка.

"При регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке с господдержкой в СберБанке составит от 5,75% годовых - снижение на 0,35 п. п.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по программе субсидирования от застройщика ставка в банке составит от 0,1% годовых. Стандартная процентная ставка по ипотечной программе с господдержкой в Сбербанке начинается от 6,05% годовых.

"За год мы неоднократно улучшали программу, а сейчас снижаем ставки - уверены, что многим россиянам это поможет приобрести жилье на выгодных условиях до массового завершения программы - 1 июля 2021 года", - отметил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос - 15%.

В настоящее время правительство рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки для отдельных регионов, где не зафиксировано резкого роста цен на новостройки.