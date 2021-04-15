Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:45Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

Сбербанк снизил ставки по льготной ипотеке

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк снижает ставку по программе льготной ипотеки до 5,75%, сообщили в четверг в пресс-службе банка.

"При регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке с господдержкой в СберБанке составит от 5,75% годовых - снижение на 0,35 п. п.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по программе субсидирования от застройщика ставка в банке составит от 0,1% годовых. Стандартная процентная ставка по ипотечной программе с господдержкой в Сбербанке начинается от 6,05% годовых.

"За год мы неоднократно улучшали программу, а сейчас снижаем ставки - уверены, что многим россиянам это поможет приобрести жилье на выгодных условиях до массового завершения программы - 1 июля 2021 года", - отметил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос - 15%.

В настоящее время правительство рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки для отдельных регионов, где не зафиксировано резкого роста цен на новостройки.

Сбербанк Кирилл Царев

Новости по теме

Новости

Сбербанк закрыл сделку по покупке 85% в маркетплейсе Goods.ru

Сбербанк закрыл сделку по покупке 85% в маркетплейсе Goods.ru
Экономический кризис

В Ассоциации кондитеров ищут способы сдержать цены на продукцию

В Ассоциации кондитеров ищут способы сдержать цены на продукцию

Рубль обвалился на данных, что санкции США могут коснуться госдолга РФ

Coinbase получила оценку в $85,8 млрд на дебютных торгах

Внезапный отбор из ПХГ ЕС в разгар весны свел запасы к новому минимуму

Экономический кризис

S7 начала договариваться о выходе из капитала Cyprus Airways

Операторы связи попросили Минцифры отменить невыполнимые требования

Операторы связи попросили Минцифры отменить невыполнимые требования
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');